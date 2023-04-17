Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Армия
Штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
В МГУ заявили об отсутствии между Россией и Китаем «дружбы против кого-то»
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Общество
Россиян предупредили о возможном всплеске активности мошенников
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

Актриса Агата Муцениеце выписала Павла Прилучного из квартиры через суд

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Агата Муцениеце через суд выписала своего бывшего мужа, коллегу по цеху Павла Прилучного из квартиры в Москве.

По данным «Известий», 17 апреля в Головинском районном суде столицы иск актрисы был частично удовлетворен — артистка просила ограничить экс-супруга в правах на квартиру.

«<...> Признать Прилучного утратившим право пользования жилым помещением по адресу <...>. Решение является основанием для снятия Прилучного с регистрационного учета по указанному адресу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда.

«Рада, что переболела, надоело бегать от этого вируса»
Актриса Агата Муцениеце — о том, как перенесла болезнь, дурашке-Джигане и душе нараспашку

О том, что Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить актера в правах на квартиру, стало известно 22 февраля. Недвижимость Прилучным и Муцениеце была приобретена еще до развода.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 году. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката.

В том же году на съемках сериала «В клетке» Прилучный познакомился с актрисой Зепюр Брутян. Они скрывали свои отношения, но весной 2022 года актер официально подтвердил эту информацию. В августе пара сыграла свадьбу в Армении. На ней присутствовали порядка 50 гостей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023