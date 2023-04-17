Актриса Агата Муцениеце выписала Павла Прилучного из квартиры через суд
Актриса Агата Муцениеце через суд выписала своего бывшего мужа, коллегу по цеху Павла Прилучного из квартиры в Москве.
По данным «Известий», 17 апреля в Головинском районном суде столицы иск актрисы был частично удовлетворен — артистка просила ограничить экс-супруга в правах на квартиру.
«<...> Признать Прилучного утратившим право пользования жилым помещением по адресу <...>. Решение является основанием для снятия Прилучного с регистрационного учета по указанному адресу. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — говорится в решении суда.
О том, что Муцениеце обратилась в суд с требованием ограничить актера в правах на квартиру, стало известно 22 февраля. Недвижимость Прилучным и Муцениеце была приобретена еще до развода.
Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 году. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката.
В том же году на съемках сериала «В клетке» Прилучный познакомился с актрисой Зепюр Брутян. Они скрывали свои отношения, но весной 2022 года актер официально подтвердил эту информацию. В августе пара сыграла свадьбу в Армении. На ней присутствовали порядка 50 гостей.