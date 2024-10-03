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Востоковед назвал невыгодным для Ирана обострение ситуации на Ближнем Востоке

Востоковед Сажин: Ирану не выгодно начинать полномасштабную войну с Израилем
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Фото: АР/Stefan Jeremiah
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Иран находится в сложном положении, и в экономическом плане, поэтому Тегерану невыгодно вступать в полномасштабный конфликт против Израиля. Об этом 3 октября в ходе круглого стола на тему: «Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: сценарии развития ситуации» в МИЦ «Известия» заявил старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Широкомасштабной войны даже между Ираном и Израилем быть не может, могут быть воздушные ракетные удары, которые будут в пользу Израиля», — заявил он.

По словам Сажина, сейчас «мяч на стороне Израиля», все ждут ответа на ракетную атаку Ирана. Теперь у Тель-Авива есть несколько вариантов, как именно ответить — ударить по центрам принятия решений, в основном, по штабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), энергетическим объектам или ядерной инфраструктуре Ирана.

При этом, отметил спикер, атака электростанций, портов, через который Иран поставляет свою нефть, ввергнет страну в хаос, и в Тегеране это понимают.

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

Иран нанес ракетный удар по территории Израиля 1 октября. КСИР Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Политолог Станислав Тарасов, в свою очередь, 2 октября указал на то, что Иран был вынужден атаковать Израиль, поскольку его загнали в ловушку. По его словам, отступать Ирану было некуда, его вынуждали каким-то образом отреагировать: или капитулировать, или заявить, что страна отказывается от своей региональной политики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, и призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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