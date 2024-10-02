Востоковед назвал причины удара Ирана по Израилю

Иран ударил по Израилю, потому что его загнали в ловушку. Такое мнение политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал в среду, 2 октября. Он назвал причины, по которым одно государство начало ракетный обстрел другого.

«Ливан и Иран ждали, во-первых, закрытых договоренностей о возможности подписания соглашений по ядерному досье, и новое руководство Ирана в лице президента [Масуда] Пезешкиана на Генассамблее ООН заявило, что мы готовы сотрудничать с Западом, к снятию санкций и прочее. В этой ситуации участие Ирана в любой эскалации срывало бы все эти проекты нового иранского руководства», — сказал востоковед в беседе с Lenta.Ru.

Он отметил, что новое иранское руководство пришло под флагом либерализации, а их оппоненты из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) являются консерваторами, которые считают, что с американцами не нужно договариваться.

«То есть в этой ситуации Ирану нужна была внешнеполитическая победа, выход из изоляции, а КСИР в это не верят, то есть американцы создали определенную проблему для Ирана — внутриполитическую», — объяснил эксперт.

Тарасов отметил, что внешнеполитическая проблема состоит в том, что Иран, для того чтобы выполнить свою цель, должен был дистанцироваться от ХАМАС, «Хезболлы», хуситов, и сложилось впечатление, что они дистанцировались и сдали свои прокси-группы.

«В это поверил Израиль и начал действовать вероломно, он нанес удар по Бейруту, избавился от лидеров «Хезболлы» и так далее, в общем-то, начал вооруженную агрессию», — сказал политолог.

По его словам, отступать Ирану было некуда, его вынуждали каким-то образом отреагировать: или капитулировать, или заявить, что страна отказывается от своей региональной политики. То есть сложилась такая ситуация, когда Иран пошел на этот шаг.

«Сейчас говорят, что якобы удар был неэффективным, часть ракет попала в какое-то пустое пространство, но дело в том, что 40% выпущенных ракет все-таки израильское ПВО пропустило, не сумело сбить, а если учитывать, что в Иране уже всё же есть атомные бомбы, и в случае если одна из таких ракет будет иметь ядерную начинку, то от Израиля ничего не останется. То есть это вариант перехода к новой конфронтации», — подчеркнул Тарасов.

Кроме того, политолог обратил внимание на то, что Иран устами своего министра иностранных дел Аббаса Арагчи заявил о том, что удар возмездия завершился, при этом Израиль обещает на него ответить.

По его словам, если США дадут Израилю санкции на ответ, эскалация будет продолжена, а если ответа не будет, то наступит временная пауза, стабилизация.

«Но основные события всё же будут развиваться в Ливане и в Газе», — заключил он.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля, передает ИА «Регнум». Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку, сообщает 360.ru. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал ответить на удар, который он назвал неудачным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию, и призвал Иран и Израиль воздержаться от необдуманных шагов в возникшем между ними кризисе.

Также 1 октября представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана 28 сентября в Ливане.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.