Троих фигурантов дела о теракта в «Крокусе» обвинили в подготовке к еще одной атаке

Троим фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявили обвинение в подготовке еще одной атаки. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — говорится в документах.

По данным агентства, совершить нападение фигуранты планировали при помощи самодельной бомбы. По этой причине им также вменяют незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное организованной группой.

Ранее, 2 октября, СМИ узнали о даче изобличающих показаний фигурантами по делу о «Крокусе». У следствия есть основания полагать, что обвиняемые в момент нахождения на свободе с учетом тяжести обвинения могут согласовывать свои действия с другими участниками этого преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). 1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.