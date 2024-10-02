СМИ узнали о даче изобличающих показаний фигурантами по делу о «Крокусе»

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» дают друг на друга изобличающие показания. Об этом в среду, 2 октября, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на материалы дела.

По данным документа, у следствия есть основания полагать, что обвиняемые в момент нахождения на свободе с учетом тяжести обвинения могут согласовывать свои действия с другими участниками этого преступления. Отмечается, что фигуранты могут угрожать свидетелям и другим соучастникам, которые дали в отношении них изобличающие показания.

Басманный суд 20 августа продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей Диловару, Аминчону и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до 22 ноября. Во время заседания Исломовы и Касимов, которых завели в зал в наручниках по очереди, разрыдались в кабине для подсудимых.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). 1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.