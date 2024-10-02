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Захарова указала на бесполезность объявления Гутерриша персоной нон грата в деле мира

Захарова: объявление Гутерриша персоной нон грата не поможет делу мира
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Объявление генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериша персоной нон грата является суверенным правом Израиля, однако это не окажет помощи делу мира. Об этом 2 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон», — отметила дипломат в разговоре с телеканалом RTVI.

Она добавила, что США заблокировали не один проект резолюции Совета безопасности (СБ) ООН, таким образом в очередной раз «сорвав дипломатические усилия своими топорными действиями».

Зачем Израилю нужен полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

Ранее 2 октября глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил въезд в страну. В заявлении министра говорится: «Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, не заслуживает права ступать на израильскую землю».

До этого, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля вопреки заявлениям Тегерана.

Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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