В РФ арестовали средства на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
Арбитражный суд Московской области арестовал почти $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах в Ситибанке и коммерческом банке «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» по иску Генпрокуратуры РФ. Информация об этом появилась 2 октября в картотеке судебных дел.
«Наложить арест на денежные средства Bank of New York Mellon, находящиеся на счетах <...> в АО КБ «Ситибанк» <...>, денежные средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся на счетах <...> в ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» <...> в пределах заявленных исковых требований», — говорится в определении суда.
Обеспечительные меры были приняты по иску ведомства к обоим банкам, а также Совету национальной безопасности и обороны Украины, Нацбанку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины», связанному с незаконной передачей активов «Международного резервного банка» (МРБ), которые Киев принудительно изъял в 2022 года из собственности Сбербанка.
О соответствующем иске Генпрокуратуры стало известно ранее в этот день. Мера направлена на взыскание с ответчиков активов МРБ, которые были незаконно изъяты и удерживаются американскими банками, и вернуть их Сбербанку.
В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае 2024 года) утвердил решение СНБО о национализации дочерних структур Сбербанка и ВЭБа и принудительном изъятии их активов. После этого Сбербанк инициировал инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков.