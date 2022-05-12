Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков после решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об изъятии активов. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе банка.

«ПАО «Сбербанк» инициирует инвестиционный арбитраж против Украины с требованием о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998», — сказали в Сбербанке.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о национализации дочерних структур Сбербанка и ВЭБа и принудительном изъятии их активов. Речь идет о денежных средствах, депозитных сертификатах и облигациях внутреннего государственного займа.

Эту меру в апреле предложил Нацбанк Украины и одобрило правительство. Глава регулятора Кирилл Шевченко оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен — $884 млрд.

Ранее, в первые дни спецоперации по защите Донбасса были аннулированы лицензии российских банков.

4 мая стало известно о том, что в рамках очередного пакета антироссийских санкций Еврокомиссия планирует отключить Сбербанк от SWIFT наряду с МКБ и Россельхозбанком.

Санкции Запада последовали в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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