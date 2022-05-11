Счет и несчет: банки просят смягчить законопроект о запрете исполнять санкции

Введение уголовной ответственности за применение иностранных санкций внутри РФ может привести к полной невозможности банков работать с зарубежными контрагентами, говорится в письме Нацсовета финрынка в Госдуму (есть у «Известий»). В нем поясняется: инициатива запрещает кредитным организациям отказываться от работы с подсанкционными лицами, но тогда финансовые игроки будут подпадать под вторичные санкции ЕС и США и не смогут работать ни с одним партнером на Западе. Полное прекращение расчетов с иностранными компаниями только усилит давление на экономику, предупредили эксперты.

Разрешите отказать

Жесткий запрет на исполнение иностранных санкций в отношении сотрудничества с компаниями и физлицами, включенными в иностранные списки, значительно увеличит риск применения вторичных рестрикций к организациям финрынка. Об этом говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР) на имя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова (есть у «Известий»). Вторичные санкции, в свою очередь, означают полную невозможность вести бизнес с иностранными контрагентами и приведут к разрыву отношений с зарубежными партнерам, а также к остановке трансграничных расчетов.

«Также внесение в статью 201 УК РФ поправки в предлагаемой в законопроекте редакции приведет к невозможности для всех российских кредитных организацией осуществлять межбанковские расчеты по корреспондентским счетам, открытым на территории Евросоюза и США, поскольку все кредитные организации вынуждены будут расторгнуть все договоры о корреспондентских отношениях и закрыть все корреспондентские счета, открытые на территории Евросоюза и США», — подчеркивается в письме НСФР.

Банки выступают технологическими посредниками, которые обеспечивают перевод денег от одного экономического актора другому, не вкладывая в это действие злой или добрый умысел, подчеркнул глава НСФР Андрей Емелин. Поэтому, по его словам, некорректно оценивать действия кредитных организаций в контексте исполнения или неисполнения санкций. В связи с этим банки просят вывести финансовые организации из-под действия законопроекта, резюмировал он.

Справка «Известий» Законопроект об уголовной ответственности за применение санкций на территории России был внесен в Госдуму в начале апреля. В качестве наиболее жесткой меры за это правонарушение предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Если кто-то внутри Российской Федерации решит ограничивать права и свободы граждан, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную ответственность, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Известия» обратились за комментариями к пресс-секретарю Павла Крашенинникова. В ЦБ и крупнейших кредитных организациях оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, какие риски применения законопроекта в текущей версии они видят.

Платежи на стопе

На сегодняшний день институт вторичных санкций введен и активно применяется в США, поэтому попасть под него рискуют те, кто работает с любыми лицами из санкционных списков Штатов, подтвердил управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов. Он подчеркнул: сам список внушительный, регулярно пополняется и в ближайшее время станет огромным. Наиболее яркие примеры лиц, работа с которыми будет грозить вторичными санкциями, это предприятия оборонно-промышленного сектора, напомнил эксперт.

— Вторичные санкции предполагают наложение аналогичных ограничений, что на практике приводит к невозможности работать с западными контрагентами, включая отключение от расчетов по корреспондентским счетам европейских и американских банков. В результате это приведет к тому, что банк не сможет осуществлять какие-либо расчеты в долларах или евро. На практике именно из-за существенного риска вторичных рестрикций, которые по сути являются санкциями за нарушение санкций: иностранные банки не проводят операции с компаниями, у которых есть счет в подсанкционной кредитной организации, — отметил Антон Именнов.

Российские кредитные организации и компании тесно сотрудничают друг с другом внутри страны. Однако сейчас, чтобы попасть под рестрикции ЕС и США, банки стараются работу с организациями под санкциями ограничить, отметила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. По ее мнению, законопроект может усугубить ситуацию для российских кредитных организаций: работая между собой внутри страны, они рискуют полностью заблокировать свою деятельность за рубежом из-за вторичных санкций.

— Расчеты между банками осуществляются через их корреспондентские счета. Блокировка расчетов может привести к ограничению сотрудничества. Более того, возможны проблемы с конвертацией валюты, что повлияет на способность оплачивать договоры услуг и поставок. Такие последствия могут повлиять на промышленную составляющую полупроводников, электроники, а также на потребительский рынок через уменьшение предложения, — опасается Юлия Рамзенкова.

Впрочем, даже в случае введения соответствующего состава уголовного преступления никто не будет мотивировать отказ в предоставлении кому-либо услуги соблюдением санкций, ожидает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Поэтому, по его словам, если какой-то договор или сделка не проходят процедуру комплаенса из-за санкционных рисков, то есть тысяча и одно законное основание для того, чтобы эту сделку расторгнуть или не заключать вовсе без единого упоминания слова «санкции» — тем самым не подпадая под проектируемую норму.