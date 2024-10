Генпрокуратура попросила суд арестовать средства JP Morgan Chase Bank в РФ

Генеральная прокуратура России попросила Арбитражный суд Московской области наложить арест на денежные средства банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах Ситибанка и коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» по иску о незаконной передаче активов «Международного резервного банка» (МРБ) в пользу Национального фонда инвестиций Украины. Иск есть в распоряжении «Известий» в среду, 2 октября.

Как следует из карточки Арбитражного суда, ответчиками по иску обозначены Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Национальный банк этой страны, Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Третьими лицами к делу привлечены Сбербанк, Ситибанк, ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» и МРБ.

В иске указано, что МРБ является «дочкой» Сбербанка, которая беспрепятственно работала на Украине до начала конфликта. В апреле 2022 года США ввели против Сбербанка санкции, заморозив все его активы. Украинское законодательство, как подчеркивается в документе, носит дискриминационный по отношению к РФ характер, и Вашингтон вместе с Киевом изъяли средства МРБ по обоюдному замыслу, направленному на «удержание и захват» российского имущества, чтобы использовать активы дочки Сбербанка против обороноспособности РФ. После захвата средств их передали Национальному фонду инвестиций Украины.

Генпрокуратура установила, что деньги МРБ, депонированные в иностранной юрисдикции, содержатся на счетах в Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Сумма активов составляет $371 961 635,39. Два американских банка отказываются возвращать Сбербанку эти средства добровольно.

«Принять обеспечительные меры — наложить арест: на все денежные средства «Бэнк оф Нью Йорк Меллон» (The Bank of New York Mello»), находящиеся на счетах <…> в АО КБ «Ситибанк» <…>; на все денежные средства «Дж.П. Морган Чейз Бэнк Н.А» (JP Morgan Chase Bank), находящиеся на счетах <…> в ООО КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл», — гласит одно из требований Генпрокуратуры в иске.

Общая сумма средств, которую ведомство просит арестовать, составляет 93 452 452 684,21 рубля. Эта мера позволит взыскать с ответчиков активы МРБ, которые незаконно изъяты и удерживаются американскими банками, и вернуть их Сбербанку.

Ранее, 7 июня, глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск республики о возмещении вреда, который Украина причинила полуострову энергетической блокадой. Суд постановил взыскать с кабинета министров Украины, минэнерго страны и национальной энергетической компании «Укрэнерго» убытки на сумму 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей в пользу бюджета Крыма.