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На Украине увеличилось число желающих получить отсрочку от армии через опекунство

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Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin
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На Украине мужчины стали массово оформлять опекунство над недееспособными лицами, чтобы получить отсрочку от армии. Об этом 2 октября сообщает «Страна.ua».

Процент резко возрос с начала специальной военной операции (СВО).

В 2023 году и начале 2024 года было вынесено 13 тыс. судебных решений по этому вопросу, и в 80% случаев опекунство возлагается на мужчин. До начала украинского конфликта такое распределение было гораздо более равномерным — 55% в пользу женщин и 45% в пользу мужчин.

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Ранее в этот день издание «Другая Украина» сообщило, что в Верховную раду внесли законопроект, который обязывает 17-летних молодых людей встать на воинский учет, в противном случае им грозит штраф. Отмечалось, что ответственность будут полностью нести молодые люди и она будет снята с с органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учебных заведений.

До этого, 23 сентября, глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране в три раза увеличились показатели мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Министр добавил, что возможности тренировок военных были расширены в пять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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