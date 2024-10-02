Срок годности: экс-премьер Украины предупредил об усилении мобилизации

Мобилизационный ресурс на Украине сейчас не исчерпан, поэтому призыв будет только набирать обороты, заявил «Известиям» экс-премьер страны Николай Азаров. Ранее в СМИ писали, что правила могут ужесточить уже в октябре и, в частности, из-за этого украинцам якобы не будут раскрывать некоторые пункты «плана победы» Владимира Зеленского. Возможным ужесточением мобилизации Киев хочет продемонстрировать Вашингтону свою «эффективность», что особо актуально после неудачного визита лидера страны в Штаты, считают эксперты.

Мобилизация на Украине — кто подпадает

Мобилизация на Украине в ближайшее время будет набирать обороты, сообщил «Известиям» экс-премьер страны Николай Азаров.

— Вначале мобилизация на Украине носила добровольный характер, когда могли мобилизовать до 50 тыс. в месяц. Сейчас, по разным оценкам — 20–30 тыс. в месяц, это более 300 тыс. мужчин в год. Сейчас мобилизационный ресурс на Украине не исчерпан. Мобилизация будет набирать обороты, им же надо возмещать потери, которые приняли катастрофический характер. Закон сейчас позволяет любого человека хватать и отправлять на фронт, — сказал он.

1 октября кабмин Украины внес изменения в порядок призыва граждан на службу во время мобилизации. Так, теперь командирам воинских частей можно набирать солдат и предоставлять им направление для прохождения военно-врачебной комиссии, минуя военкоматы.

Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin

В последние недели, в частности, после визита Владимира Зеленского в США, в ряде СМИ появилась информация, что правила мобилизации на Украине могут ужесточиться в октябре этого года. Так, сообщалось, что активнее начнут забирать мужчин в возрасте от 50 до 60 лет.

Ранее ряд украинских военных и политиков неоднократно намекали на то, что стране нужно снизить мобилизационный возраст. Об этом косвенно говорили и западные партнеры, которые, видимо, были огорчены неудачами Киева в зоне боевых действий. В конце марта Киев навестил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который передал послание Вашингтона о необходимости усилить мобилизацию и снизить порог участия. «Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить не только в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю», — советовал Грэм.

Однако от властей Украины публичных заявлений о снижении возраста призыва или ужесточении мобилизации в последнее время не было. Предыдущий указ о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет Владимир Зеленский подписал в начале апреля. А с 18 мая вступил в силу закон об усилении призыва. Возможность демобилизации, на которую рассчитывали украинские военные и их семьи, законом не предусмотрена. В минобороны Украины тогда и не скрывали, что с 18 мая «приходит конец той спокойной жизни», которой ранее жила часть населения страны.

Фото: Global Look Press/Serhii Hudak

Новый закон обязал всех военнообязанных (возрастом от 18 до 60 лет) в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате лично или электронно, в результате чего также может быть вручена повестка. Она будет считаться таковой, даже если призывник не видел ее лично. 7 августа Зеленский в 12-й раз подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней.

Подобные ужесточения, очевидно, вызвали недовольство среди населения. Так, в Сети постоянно появляются новости о драках граждан с сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), неадекватном и жестоком обращении этих сотрудников, применении физической силы и поджоге гражданами машин сотрудников.

Соответственно, ужесточение мобилизации может повлечь за собой еще большее сопротивление со стороны населения, говорит «Известиям» экс-депутат Украины Спиридон Килинкаров.

— Сейчас фиксируется противостояние процессу мобилизации. Надо сказать, что в целом за период жесткой мобилизации только от рук ТЦК погибло около 100 человек. Это очень немало. Можно судить,

в какой форме и какими методами проводится эта мобилизация. Потому как ситуация на фронте будет ухудшаться, мобилизовать людей будет всё сложнее, — говорит он.

Почему для Украины важны выборы в США

30 сентября глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинцам не будут представлены многие пункты «плана победы» Зеленского, которые уже были раскрыты американской стороне. Можно предположить, что население не хотят заранее пугать как раз возможным усилением мобилизации.

Свой так называемый план победы Зеленский представил президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в лидеры Камале Харрис и Дональду Трампу во время визита в Штаты. План состоит, по информации СМИ, из пяти пунктов и не включает никаких уступок России, а основная его суть — в конкретных цифрах и объемах военной помощи Киеву. Также в документе говорится о продолжении операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности со стороны Запада и запросе на «специфическое» западное оружие.

Тем не менее многие западные СМИ охарактеризовали прошедший визит Зеленского в Штаты как холодный. Ермак назвал поездку непростой. Несмотря на громкие обещания, Зеленский уехал обратно, что называется, с пустыми руками. Джо Байден, хоть и выделил очередной пакет помощи Киеву размером в $8 млрд, но не дал ему разрешения бить вглубь России дальнобойным оружием, что считалось основной целью визита.

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) и кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи, 27 сентября, Нью-Йорк Фото: TASS/AP/Julia Demaree Nikhinson

Кроме того, после поездки в Штаты в швейцарском МИДе заявили о том, что «формула мира» Зеленского — не единственная инициатива разрешения украинского конфликта — а это можно воспринимать как очередной удар для Киева со стороны западных партнеров, говорит в беседе с «Известиями» политолог Василий Вакаров.

— Стоит учитывать и внутреннее сопротивление на Украине. Они очень сдержанно оценивают то, что привез Зеленский из США. Поэтому он, чтобы перебить инициативу и убедить партнеров, в первую очередь США, проявляет максимальную инициативу для удержания своих позиций, — говорит он.

Для Зеленского сейчас важно, чтобы победу на предстоящих выборах в Штатах одержала демократ Камала Харрис. Она после встречи пообещала Киеву дальнейшую поддержку. Дональд Трамп же во время встречи с украинским лидером свою позицию не изменил. Он подчеркнул, что в случае избрания будет стремиться завершить конфликт на Украине именно путем переговоров еще до инаугурации.

— Тем не менее не факт, что Трамп предложит хорошую «сделку» — его план может не подойти России. В результате может получиться так, что он тоже будет поддерживать Украину, — считает Спиридон Килинкаров.

Так или иначе, до инаугурации нового американского президента Киев будет пытаться демонстрировать западным партнерам свою эффективность на поле боя, а для этого как раз может потребоваться дополнительная мобилизация. И дальнейшее решение американского руководства будет зависеть именно от того, насколько Украина способна противостоять РФ, считает экс-депутат.

Солдат ВСУ Фото: AP/Evgeniy Maloletka

— Если Украина будет терять огромные территории и российская армия обеспечит хорошую динамику, бессмысленно будет финансировать украинскую армию, поэтому начнется поиск компромиссов, и, естественно, за счет Киева, — сказал он.

По его словам, как только ресурс для дальнейшего сопротивления будет утрачен, пропадет и интерес Запада к Украине, потому что напрямую страны НАТО и ЕС воевать с РФ не хотят.

Но Киев может пойти на ужесточение мобилизации уже после ноября — до этого украинское руководство, вполне вероятно, может выжидать результатов президентских выборов в США, полагает Василий Вакаров.

Сейчас украинское руководство исходит из того, что на два-три года конфликта у него ресурсов хватит, заметил Килинкаров. Хотя в августе секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли более 115 тыс. военных и свыше 3 тыс. единиц бронетехники почти за два месяца.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Стоит отметить, что министр обороны Украины Рустем Умеров 1 октября уволил сразу трех своих заместителей. Также он подал прошение об увольнении государственного секретаря минобороны страны. Однако позже на заседании кабмин одобрил увольнение только двух заместителей. Не исключено, что эти перестановки также связаны с попыткой продемонстрировать западным партнерам готовность вносить коррективы для более эффективной борьбы против РФ. Впрочем, в итоге все действия киевского режима только приводят к затягиванию конфликта и росту числа жертв среди украинских военнослужащих.