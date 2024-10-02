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На Украине намерены обязать 17-летних вставать на воинский учет

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Serhiihudakukrinform
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В Верховную раду Украины внесли законопроект, который обязывает 17-летних молодых людей встать на воинский учет, в противном случае им грозит штраф. Об этом 2 октября сообщает издание «Другая Украина» на своем сайте.

Законопроект предлагает снять с органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учебных заведений обязательство ежегодно предоставлять списки призывников в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Отмечается, что ответственность за поставку на воинский учет теперь будет лежать на самих призывниках. С 1 января до 31 июля они должны самостоятельно встать на учет онлайн через сервис «Резерв+» или лично посетить ТЦК. За несоблюдение этого требования будет предусмотрен штраф в размере до 25,5 тыс. грн ($610).

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Ранее в этот день экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал «Известиям», что мобилизация в стране будет набирать обороты. Он добавил, что «закон сейчас позволяет любого человека хватать и отправлять на фронт».

До этого, 23 сентября, глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране в три раза увеличились показатели мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Министр добавил, что возможности тренировок военных были расширены в пять раз.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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