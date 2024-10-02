Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин отметил высокий уровень подготовки военных ВКС России
Общество
Краснов сообщил о 4 тыс. возбужденных дел в отношении чиновников в РФ за 1,5 года
Мир
На Украине сотрудникам военкоматов пригрозили отправкой на фронт за невыполнение плана
Политика
В Госдуме призвали генсека НАТО вспомнить историю и сойти с пути агрессоров
Мир
В Японии заявили о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
Общество
ФАС выявила картель транспортировщиков ТКО на сумму 7,8 млрд рублей
Мир
Посол РФ в Италии назвал огромным влияние культуры стран БРИКС на человечество
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье
Мир
Пентагон назвал уничтожение Западом ракет над Украиной вовлечением в конфликт
Мир
Бортников уличил НАТО в стремлении вовлечь в конфликт Белоруссию и Молдавию
Общество
Пленный ВСУ рассказал об отправке солдат в Курскую область обманом
Мир
Посол Антонов сообщил о поступающих ему в США угрозах расправой
Общество
В музыкальных сервисах появится маркировка артистов-иноагентов
Армия
В Минобороны РФ рассказали о проведении учений ОДКБ в Казахстане
Общество
После пожара под Пермью в воздухе не выявлено превышения вредных примесей
Мир
Reuters узнало о приказе Сырского усилить оборону ВСУ после потери Угледара
Армия
Боец ВС РФ рассказал о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
Мир
Рябков связал угрозу возможного столкновения РФ и США с действиями Вашингтона

Экс-премьер Украины Азаров предупредил об усилении мобилизации

0
Фото: Global Look Press/Serhii Hudakukrinform
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мобилизация на Украине в ближайшее время будет набирать обороты, сообщил «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров.

18 минус: Украину готовят к понижению мобилизационного возраста
Почему в Киеве всё чаще об этом говорят и пойдут ли власти на этот шаг

«Вначале мобилизация на Украине носила добровольный характер, когда могли мобилизовать до 50 тыс. в месяц. Сейчас, по разным оценкам, 20–30 тыс. в месяц, это более 300 тыс. мужчин в год. Сейчас мобилизационный ресурс на Украине не исчерпан. Мобилизация будет набирать обороты, им же надо возмещать потери, которые приняли катастрофический характер. Закон сейчас позволяет любого человека хватать и отправлять на фронт», — сказал он.

Предыдущий указ о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет президент Украины Владимир Зеленский подписал в начале апреля. А с 18 мая вступил в силу закон об усилении призыва.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок годности: экс-премьер Украины предупредил об усилении мобилизации

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024