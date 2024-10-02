Экс-премьер Украины Азаров предупредил об усилении мобилизации
Мобилизация на Украине в ближайшее время будет набирать обороты, сообщил «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров.
«Вначале мобилизация на Украине носила добровольный характер, когда могли мобилизовать до 50 тыс. в месяц. Сейчас, по разным оценкам, 20–30 тыс. в месяц, это более 300 тыс. мужчин в год. Сейчас мобилизационный ресурс на Украине не исчерпан. Мобилизация будет набирать обороты, им же надо возмещать потери, которые приняли катастрофический характер. Закон сейчас позволяет любого человека хватать и отправлять на фронт», — сказал он.
Предыдущий указ о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет президент Украины Владимир Зеленский подписал в начале апреля. А с 18 мая вступил в силу закон об усилении призыва.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Срок годности: экс-премьер Украины предупредил об усилении мобилизации