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Мосгорсуд продлил арест трем фигурантам дела о подрыве Крымского моста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Суд продлил срок арест трем фигурантам дела о подрыве Крымского моста в 2022 году — Александру Былину, Олегу Антипову и Дмитрию Тяжелых. Соответствующие карточки дел 1 октября появились на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

Мера пресечения для всех фигурантов продлена на три месяца в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ («О продлении срока содержания под стражей») и ст. 109 УПК РФ («Сроки содержания под стражей»).

Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следователя о продлении ареста Былину, Антипову и Тяжелых.

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Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября 2022 года ФСБ РФ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте. Фигурантами дела стали Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян. Они являются гражданами России, Армении и Украины. Организатором взрыва оказалось ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был совершен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.

23 февраля 2023 года на всех четырех полосах Крымского моста завершились восстановительные работы после совершенного теракта. По мосту было запущено автомобильное движение.

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