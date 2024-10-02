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Востоковед указал на противоречивую политику Эрдогана по Ближнему Востоку

Востоковед Тарасов: политика Эрдогана по Ближнему Востоку противоречива
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Фото: TASS/Zuma
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проявляет активную позицию относительно обострения на Ближнем Востоке, однако его заявления и действия носят противоречивый характер. На это 2 октября в беседе с «Известиями» указал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Накануне Эрдоган заявил, что целью Израиля после Ливана и сектора Газа станет Турция. Он подчеркнул, что Анкара будет противостоять Тель-Авиву «всеми возможными средствами», и пообещал, что Израиль рано или поздно будет остановлен, передает телерадиокомпания TRT.

«Реплика Эрдогана показательная и несколько неожиданная. Эрдоган выступал активно на израильском направлении, предлагал различные рецепты решения палестинского вопроса <...>. Ничего у него не получалось. Эти его призывы противоречивы и непоследовательны, потому что он, обозначая себя чуть ли не главным защитником палестинских интересов, не наложил полного эмбарго на поставки продукции через Турцию в Израиль, поступает нефть, и так далее», — прокомментировал Тарасов.

Он также отметил, что Эрдоган внимательно наблюдает за ситуацией в регионе и опасается фрагментации Ирана на фоне большого количества сил внутри страны, что может угрожать территориальной целостности Турции. Собеседник издания пояснил, что Израиль всегда поддерживал проект создания Курдского государства, а курды проживают и в восточной части Турции. На фоне этого Эрдоган считает, что могут сложиться серьезные предпосылки для фрагментации государства, добавил эксперт.

«Иран нанес ответный удар по Израилю, потому что ему деваться было некуда, он сохранил свое лицо. Теперь, если после этого активизируются [ливанское шиитское движение] «Хезболла» и [палестинское движение] ХАМАС, то Иран укрепит свое влияние в регионе, станет доминирующей силой в регионе, что ударит по авторитету Турции, принизит ее влияние», — заключил он.

Зачем Израилю нужен полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

Ранее, 28 сентября, Эрдоган после официального сообщения об убийстве ЦАХАЛ лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте заявил, что действия Израиля на фоне атак Тель-Авива на Бейрут становятся всë более безрассудными. Он отметил, что Турция намерена поддерживать Ливан, так как правительство еврейского государства устроило геноцид ливанского народа.

Затем, 1 октября, Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также он назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в ЦАХАЛ отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

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