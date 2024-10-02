В СМИ заявили, что ВМС США не смогли сбить запущенные Ираном ракеты
Кораблям ВМС США не удалось перехватить ракеты, выпущенные в сторону Израиля Ираном. Такое заявление сделало в среду, 2 октября, иранское агентство IRNA.
На основе видео- и фотосвидетельств ударов агентство сделало вывод, что «даже современным кораблям ВМС США, размещенным в региональных водах, не удалось перехватить ракеты».
«[В Пентагоне] отказались прямо указать, смогла ли американская система слежения за кораблями в Средиземном море поразить часть иранских баллистических ракет или нет, и заявили, что более подробная информация на этот счет будет объявлена после завершения анализа актуальной информации», — говорится в материале агентства.
При этом во время брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что эсминцы ВМС США присоединились к израильским подразделениям противовоздушной обороны, выпустив перехватчики для сбивания приближающихся иранских ракет.
Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.