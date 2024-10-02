Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал две базы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад». Об этом в среду, 2 октября, заявил начальник Генштаба вооруженных сил исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.
«Сегодня вечером мы атаковали базу «Моссада», авиабазу Неватим и базу Хацрим, стратегические радары и скопления израильских танков», — цитирует слова Багери иранское государственное агентство Tasnim в Telegram-канале.
Он также утверждает, что у Ирана была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но они этого не сделали.
По информации телеканала CNN, иранская ракета взорвалась приблизительно в километре от штаб-квартиры «Моссада» на окраине Тель-Авива.
Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку неудачной.
Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.