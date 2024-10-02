В Европе и США осудили ракетную атаку Ирана на Израиль

Некоторые представители мирового сообщества резко осудили ракетные удары Ирана по Израилю. Об этом 1 октября сообщил Sky News.

Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже переговорил со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Предполагается, что ожидаются новые телефонные переговоры Стармера с лидерами Евросоюза. На Даунинг-стрит также заявили, что полностью осуждают действия Ирана, повторив призывы к деэскалации конфликта во всем регионе.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что резко осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль и призвала «немедленно прекратить нападение».

Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети The Truth Social заявил, что «эту войну можно было полностью предотвратить». Он добавил, что эскалация бы никогда не случилась, если бы он был президентом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели две встречи со своей командой по национальной безопасности. По ее словам, Байден дал указание американским военным помочь Израилю защититься от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на него.

«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Это должно прекратиться», — заявил, в свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ответ на заявление Гутерриша официальный аккаунт правительства Израиля написал, что осуждает его «неспособность написать пост, в котором на Иран возлагается ответственность за запуск 181 баллистической ракеты по 10 млн израильских гражданских лиц».

Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Нетаньяху в официальном обращении заявил, что Иран совершил большую ошибку, атаковав Израиль, и заплатит за это. Также Нетаньяху назвал атаку Ирана неудачной.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, в свою очередь, отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки на Израиль заявила, что текущая ситуация на Ближнем Востоке является полным провалом администрации президента США Джо Байдена.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.