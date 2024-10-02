Посол РФ в Великобритании рассказал о потенциале разрыва дипотношений
Достаточных оснований для разрыва дипотношений между Москвой и Лондоном не прослеживается, заявил «Известиям» посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
«Разрыв дипломатических отношений между государствами — это крайняя мера. Пока достаточных оснований для этого мы не видим. Исходим из того, что англичане всё же понимают важность сохранения каналов диалога между нашими странами. Хотя вопиющие выходки предыдущего британского правительства, включая высылку под абсолютно надуманным предлогом российского военного атташе в Лондоне, разумеется, не могли не породить сомнений на этот счет. Посмотрим, хватит ли прозорливости у нового кабинета, чтобы не повторять ошибки предшественников», — подчеркнул российский дипломат.
Он также отметил, что ограничительные меры Лондона создают проблемы для российской дипломатической миссии.
«Не жалуемся, но ограничительные меры, веденные Лондоном под фиктивными предлогами, безусловно, оказывают неблагоприятное воздействие на работу нашей дипмиссии. В результате высылок и вынужденных отъездов существенно сократился штат сотрудников посольства, а их заменам приходится долго, по несколько месяцев, ждать получения въездных виз», — добавил посол РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Келина «Известиям»:
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