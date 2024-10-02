«Великобритания стремится сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров»

Лондон не готов в одиночку разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по российской территории, заявил «Известиям» чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, эффективность этих крылатых ракет напрямую зависит от разведданных США. Более того, Британия пытается подтолкнуть остальные страны к опасным решениям, так как многое в плане оснащенности ВСУ этими ракетами завязано не только на ней, но и на поставщиках компонентов — на Франции и Италии, — отметил дипломат. Несмотря на недружественные действия Великобритании, достаточных оснований для разрыва дипотношений между странами пока не прослеживается, подчеркнул он. О вовлеченности Лондона в украинский конфликт, деле Скрипалей и уровне торговых отношений — в эксклюзивном интервью Андрея Келина «Известиям».

«Многое в плане оснащенности ВСУ этими ракетами зависит не только от Туманного Альбиона»

— 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев, а 13 сентября британский премьер-министр Кир Стармер встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По итогам обоих визитов предполагалось решение по поводу ударов ВСУ по территории РФ западным дальнобойным оружием. Тем не менее официального разрешения ни от Вашингтона, ни от Лондона так и не последовало. Стармер заявил, что переговоры с Байденом носили чисто стратегический характер. Что останавливает Лондон?

— Вопрос о разрешении ВСУ бить иностранными дальнобойными системами вглубь российской территории остается одним из наиболее острых и содержит в себе очевидные риски эскалации. Британцы это прекрасно понимают. Не желая идти по этой дорожке в одиночку, они стремятся сподвигнуть на опасные решения как можно больше партнеров. Кроме того, как говорят в прессе, эффективность тех же крылатых ракет Storm Shadow («Сторм Шэдоу») напрямую зависит от американских разведданных.

Тема обсуждалась в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ход дискуссии не подсвечивается, дабы нас дезориентировать и создать излюбленную Западом «стратегическую неопределенность». Однако, как можем судить, точка в ней пока не поставлена. Некоторые эксперты полагают, что о получении «зеленого света» общественность узнает уже по факту применения ракет — из сводок из зоны СВО.

Storm Shadow Фото: TASS/AP/Lewis Joly

Со своей стороны напомню, что в мае 2023 года британцы публично объявили о начале поставок Storm Shadow Украине. И известили об этом наше посольство в Лондоне. Тогда было заявлено, что крылатые ракеты передаются для самообороны и будут применяться в пределах «международно-признанных», как это понимают в Лондоне, границ Украины. К настоящему моменту видели лишь заявления британского официоза в том духе, что эта позиция остается неизменной.

Наши подходы британским властям также прекрасно известны. Президент России Владимир Путин четко дал понять, что согласие по «ракетному вопросу» будет означать прямое участие западных стран в конфликте с Россией. Так что у нас, как мы понимаем, ведется подготовка к самым разным сценариям развития событий.

— С приходом Кира Стармера Лондон заявил о продолжении всеобъемлющей поддержки Киеву. В СМИ писали, что Великобритания передала десятки ракет Storm Shadow. Продолжится ли столь активная поставка дальнобойных ракет? Есть ли у британской промышленности потенциал для сохранения темпов поставок?

— По понятным причинам вопрос поставок Киеву Storm Shadow окутан завесой тайны. Не сообщается ни точное число переданных ракет, ни количество отстрелов. Из открытых источников известно, что британских ракет у украинцев остается «немного», да и темпы восполнения запасов оставляют желать лучшего. Отмечу, что многое в плане оснащенности ВСУ этими ракетами зависит не только от Туманного Альбиона, но и от других стран — поставщиков компонентов: Франции и Италии.

«Казус Джонсона показывает, что якобы суверенные решения Киева полностью зависят от установок западных кураторов»

— Великобритания не скрывает, что активно тренирует украинские вооруженные формирования. Обучение по программе подготовки прошли уже более 42 тыс. человек. Также известно о большом количестве британских наемников, воюющих на стороне ВСУ. Потворствует ли Великобритания официально отправке британцев в зону СВО?

— Напомню о высказывании в самом начале СВО небезызвестной Лиз Трасс — тогда она занимала пост министра иностранных дел Британии. Так вот Лиз Трасс без обиняков преподнесла участие сограждан в боевых действиях на Украине как «правое дело». Впоследствии, конечно, ее слова были дезавуированы местным министерством обороны. Но далеко не всех британцев это остановило. Некоторые к тому времени уже начали обзванивать украинские посольства, с тем чтобы «записаться на фронт». И, судя по всему, им в этом помогли.

Фото: TASS/AP/Kin Cheung

С учетом декларируемого Лондоном лидерства на украинском треке не приходится удивляться тому, что в зоне СВО оказывается немало британских «солдат удачи». Как правило, их участь незавидна. Наши военные регулярно наносят крайне эффективные удары по местам базирования иностранных наемников. Тела погибших периодически обнаруживаются на поле боя. Местные СМИ этого особо и не скрывают. Безусловно, все факты наемничества, запрещенного международным правом и российским уголовным законодательством, тщательно фиксируются отечественными компетентными органами.

— Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сыграл заметную роль в срыве Стамбульских соглашений. Новое лейбористское правительство пока также не выступало с инициативой мирного урегулирования украинского конфликта. Сохраняется ли такая политика Лондона — не допустить мирного урегулирования — и при новом правительстве?

— Партия Кира Стармера, как известно, шла на выборы под лозунгом перемен. Однако с ее приходом к власти политика Лондона на украинском направлении видимых изменений не претерпела. Разве что официальная риторика приобрела более эмоциональный и идеологизированный окрас, порой выходя за рамки дипломатических норм.

Что касается переговорного урегулирования, оно и до лейбористов не было в приоритете у британских властей. Вот и сейчас они предпочитают транслировать на публику удобный тезис, что инициатива здесь должна принадлежать украинцам, а мы, мол, любое их решение поддержим. Однако упомянутый вами «казус Джонсона» наглядно показывает, что якобы суверенные решения Киева полностью зависят от установок западных кураторов.

— Сколько в денежном эквиваленте Великобритания уже потратила на Украину с 2014 года в качестве экономической и военной поддержки?

— Лондон регулярно заявляет о многолетнем и разноплановом содействии Украине как напрямую, так и по линии НАТО. Начиная с 2014 года британцы создавали задел для перевооружения и повышения боеготовности ВСУ. Хорошо известна действовавшая в то время программа обучения «Орбитал», через которую прошли порядка 22 тыс. украинских солдат.

Однако наиболее существенная и активная поддержка стартовала после начала СВО. С тех пор, по британским же данным, Киеву выделено помощи примерно на £13 млрд. Из них военной — около £8 млрд.

Но есть любопытные нюансы. В недавнем докладе Счетной палаты Британии вскрылось, что в эту сумму не входят вооружения и военная техника, которая передавалась со складов британского минобороны в первые два года СВО. Любопытно, что она оценивается по «балансовой стоимости» всего лишь в £171,5 млн. Например, ротный состав танков Challenger 2 оценен в £17 млн. Таким образом, признается, что официальные оценки переданной техники, во-первых, не окончательны, а во-вторых, по факту занижены.

Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali

Из невоенной помощи — чуть более £4 млрд — многое передается в виде обеспечения кредитов Украине по линии Всемирного банка.

Думаю, излишне говорить, что эти деньги вполне могли бы быть потрачены на насущные нужды самой Британии. Ведь совсем недавно в бюджете страны выявили «дыру» в размере £22 млрд. Впрочем, в Лондоне продолжают пугать население мнимой «российской угрозой», на корню пресекая разговоры об ответственности Запада за провоцирование украинского кризиса.

«Разрыв дипломатических отношений между государствами — это крайняя мера»

— Помимо поддержки Лондоном Киева, российско-британские отношения осложнились высылкой шести работников британского посольства в РФ, подозреваемых в шпионаже. Есть ли риск разрыва дипломатических отношений России в Великобритании? Рассматривается ли прекращение выдачи виз гражданам Великобритании на фоне осложнения двусторонних отношений?

— Разрыв дипломатических отношений между государствами — это крайняя мера. Пока достаточных оснований для этого мы не видим. Исходим из того, что англичане всё же понимают важность сохранения каналов диалога между нашими странами. Хотя вопиющие выходки предыдущего британского правительства, включая высылку под абсолютно надуманным предлогом российского военного атташе в Лондоне, разумеется, не могли не породить сомнений на этот счет. Посмотрим, хватит ли прозорливости у нового кабинета, чтобы не повторять ошибки предшественников.

Оказание консульских услуг как британцам, так и особенно нашим соотечественникам остается в приоритете работы посольства в Лондоне и генконсульства в Эдинбурге. Несмотря на раздуваемые в местных СМИ страшилки про Россию, поток посетителей в наши консульства — после затишья, связанного с пандемией, — стабильно растет. Они действуют в штатном режиме, периодически работают по выходным. Дипломаты осуществляют выездные сессии в отдаленных городах Великобритании и Северной Ирландии. Однако нагрузка на них существенно возросла вследствие вынужденного сокращения кадрового состава посольства и других препон, чинимых Лондоном.

— Как складывается работа российской дипломатической миссии в Великобритании? Действуют ли или рассматриваются какие-то ограничения в отношении дипломатов из РФ? Были ли случаи дискриминации россиян в Великобритании, например, в школах или больницах. Если да, то носят ли они массовый характер?

— Не жалуемся, но ограничительные меры, веденные Лондоном под фиктивными предлогами, безусловно, оказывают неблагоприятное воздействие на работу нашей дипмиссии. В результате высылок и вынужденных отъездов существенно сократился штат сотрудников посольства, а их заменам приходится долго, по несколько месяцев, ждать получения въездных виз. Хотя нас уверяют, что посольство не находится под западными рестрикциями, британские банки с особой дотошностью проверяют все наши транзакции, а многие местные компании и вовсе отказываются от сотрудничества. Да и в целом вокруг наших дипмиссий стараниями местной прессы создается атмосфера подозрительности и враждебности.

Ставим на вид властям пребывания любые случаи несоблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. На неправомерные ограничительные меры реагируем, руководствуясь принципом взаимности.

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Что касается наших соотечественников, известны случаи, когда у россиян возникают проблемы с работодателями и деловыми партнерами. Они сталкиваются с «заморозкой» или закрытием их банковских счетов. Но о массовой, бытовой русофобии, особенно по сравнению с наблюдавшейся здесь истерикой 2022 года, насколько мы можем судить, речи не идет.

«Всё дело в желании британских властей утаить правду об инсценировке в Солсбери»

— В марте официальных представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении первого официального ответа Великобритании по делу Скрипалей с 2018 года. Делала ли российская сторона новые запросы по расследованию этого дела? Почему Великобритания продолжает скрывать местонахождение Скрипаля и его дочери?

— Скрывают, конечно, поскольку есть что скрывать. Британцы могут сколько угодно говорить о соображениях безопасности Сергея и Юлии Скрипалей, их защиты от неких мнимых угроз. На днях они вновь использовали этот предлог, чтобы не привлекать наших граждан к слушаниям по делу погибшей в Эймсбери Дон Стерджесс. Но мы понимаем, что всё дело в желании британских властей утаить правду об инсценировке в Солсбери — провокации, которая была использована Лондоном, чтобы развернуть масштабную антироссийскую кампанию по всей Европе.

Полученный от Форин-офиса в марте поверхностный ответ касался только Юлии. О ее отце в ноте англичан ни слова.

Исходим из ответственности официального Лондона за нынешнее положение наших граждан. Продолжим добиваться сведений о состоянии и правовом статусе Скрипалей, равно как и об обстоятельствах происшествия в Солсбери.

«Заявленной цели — изменить политику России, отказаться от целей СВО — они достигнуть не могут»

— Звучат ли в Лондоне призывы оценить эффективность введенных санкций против Москвы, смягчить их или снять?

— Если бы британские власти руководствовались критерием эффективности своих так называемых санкций, то эти нелегитимные ограничительные меры уже давно были бы отменены. А то и вовсе не вводились бы. Своей заявленной цели — изменить политику России, отказаться от целей СВО — они не достигли и достигнуть не могут. Равно как и подспудной — ослабить нашу страну как одного из ведущих игроков на международной арене. Зато здешнее руководство нанесло серьезный ущерб собственной экономике. В том числе там, где это особенно чувствительно для местного населения. На нашу страну здесь упорно пытаются возложить ответственность за рост цен на электроэнергию или даже на рыбу в знаменитых fish and chips в условиях и без того тяжелого «кризиса стоимости жизни». В действительности причиной этому стали именно ограничения, волюнтаристски введенные Лондоном в угоду политической конъюнктуре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Сомнения в действенности «санкций» всё чаще высказываются в экспертном сообществе, причем даже откровенными русофобами. По иронии, некоторые признают, что ограничительные меры лишь сплотили россиян вокруг руководства страны. Но от представителей властей мы подобных рассуждений не слышим.

— В Великобритании заморожены российские активы на сумму £22,7 млрд. В марте там отклонили законопроект о конфискации активов РФ. При этом была арестована частная собственность российских предпринимателей. Пытается ли Лондон найти какие-то другие способы изъятия российских активов? Могут ли вернуть ли арестованную собственность владельцам?

— Лондон, как и другие западные столицы, неотступно пытается найти способ «легально» присвоить себе активы России, а заодно и тех лиц, которых здесь по тем или иным причинам считают связанными с нашей страной. Как говорится, «и хочется, и колется».

Вот только одна загвоздка — экспроприация суверенных активов, пусть и заблокированных, какими бы благими соображениями это не обставлялось, стала бы откровенным воровством международного уровня. Подобное развитие необратимо подорвало бы доверие независимых государств глобального большинства к западной финансовой системе. В Лондоне это неплохо понимают. Поэтому на данном этапе ограничиваются поддержкой противоправных схем ЕС по изъятию прибыли, полученной с «замороженных» российских госактивов, а также блокировкой средств на счетах отдельных подсанкционных в британской юрисдикции лиц.

Что касается возврата активов их владельцам, этот аспект носит на данном этапе во многом умозрительный характер. Кое-кто из подсанкционных лиц вроде бы действительно пытается добиться справедливости в местных судах. Вернуть свои деньги, если верить прессе, никому из них пока не удалось.

— После ухода ряда западных компаний из России и, как следствие, снижения экономической выручки проявляет ли Великобритания сейчас интерес к российскому рынку? Есть ли случаи возвращения компаний или выхода новых на российский рынок?

— Россия традиционно представляла огромный интерес и неограниченные возможности для британского бизнеса. Всемирно известные фармагиганты, машиностроительные фирмы и энергоконцерны из Туманного Альбиона наращивали деятельность на нашем рынке вплоть до 2022 года. И не просто вкладывали средства через финансовые рынки, а занимались локализацией производств. Тогда мы были близки к тому, чтобы существенно укрупнить эти связи.

После начала СВО, когда Лондон развязал против нас настоящую экономическую войну, многим британским компаниям пришлось уйти из России. Им фактически «выкрутили руки», заставив сделать это под угрозой уголовного преследования, штрафов и подрыва репутации через «черный пиар». Однако ряд игроков продолжают выгодную деятельность в России, причем их куда больше, чем принято считать на Западе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Со своей стороны, мы никогда не политизировали коммерческие отношения. Готовы оказывать поддержку иностранным компаниям, выходящим на российский рынок или уже присутствующим на нем, даже в случае их принадлежности к недружественным государствам. Разумеется, непременным условием является соблюдение ими законодательства Российской Федерации.

«В условиях СВО могло быть еще и участие в организации диверсионной деятельности ВСУ»

— Как бы вы охарактеризовали состояние двусторонних отношений России и Великобритании? На каком сейчас уровне торгово экономические отношения? Есть ли потенциал для роста даже в нынешней ситуации?

— Российско-британские отношения пребывают в затяжном кризисе. Жизнь в них еле теплится. И это при том, что связи между нашими странами в недалеком прошлом носили многомерный характер. Зиждились на взаимовыгодных торгово-инвестиционных обменах, богатых культурных традициях и широком межчеловеческом диалоге.

От всего этого по вине Лондона мало что осталось. Ныне руководство Британии в массовом сознании большинства россиян воспринимается как ведущий идеолог западного антироссийского фронта, вдохновитель, а порой и прямой соучастник почти всех враждебных акций, так или иначе затрагивающих интересы нашей страны. Справедливо такое мнение или нет, но драматические последствия выраженно недружественного курса Лондона ощущают на себе очень многие, в том числе рядовые британцы. Хотя об их интересах, похоже, в здешних правящих кругах думают мало.

Причину обвала отношений усматриваем в сделанной британским истеблишментом задолго до начала СВО ставке на стратегическое сдерживание, а с 2022 года — на стратегическое поражение нашей страны. В угоду этой задаче британцы последовательно изобретали искусственные, подчас фантасмагорические раздражители. Науськивали против нас подконтрольные НПО и масс-медиа. Выстраивали на постсоветском пространстве антироссийские геополитические конструкции, венцом которых стал «украинский проект» вооруженного противоборства с Россией чужими руками. Наконец, в Лондоне не брезговали и откровенным шпионажем. Есть сообщения, что в условиях СВО могло быть еще и участие в организации диверсионной деятельности ВСУ.

Солдат ВСУ Фото: AP/Oleg Petrasiuk

Что касается санкций, которые Лондон ввел и продолжает вводить против нашей страны в координации с западными единомышленниками, на сегодня они практически полностью «обнулили» двустороннюю торговлю. Импортно-экспортные операции сократились почти в десять раз. Среди скудного списка товаров, которые продолжают поступать с британских островов, фигурирует, главным образом, медицинская и пищевая продукция. Британский импорт из России также крайне невелик, да и то речь, по большей части, об услугах, а не о товарах.

— Планируются ли встречи глав МИД России и Великобритании на международных площадках, включая G20?

— Подобных контактов уже давно не было. К настоящему моменту британская сторона исключила себя из списка сторон, с которыми мы могли бы на таком уровне обсуждать серьезные вопросы.