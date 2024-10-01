Эксперт рассказал о возможных целях ракетной атаки Ирана по Израилю

Задача-максимум для Тегерана — нанести как можно больше сопутствующего ущерба Израилю, чтобы более ярко продемонстрировать свою военную мощь и неотвратимость ответа. Об этом «Известиям» 1 октября рассказал востоковед Леонид Цуканов.

По его словам, с одной стороны, пока тактика Ирана не слишком отличается от той, которой он придерживался в апреле, во время операции «Правдивое обещание». Тогда также был зафиксирован массированный пуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля, однако значительной эскалации за ним не последовало.

С другой стороны, считает эксперт, сегодня Тегеран действует совершенно в других условиях: помимо неотомщенных командиров «Оси сопротивления» ему необходимо обстоятельно отреагировать на начало ограниченной операции израильтян на территории Ливана.

«В этой связи резонно ожидать, что пуски будут отвлекающим маневром, которым Иран воспользуется, чтобы обеспечить укрепление ливанского фронта и дать ливанскому шиитскому движению «Хезболла» возможность подготовиться к вводу новых израильских сил», — предположил он.

Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Дмитрий Поляков в свою очередь заявил «Известиям», что в ближайшее время Израилю стоит также ждать ударов со стороны Красного моря.

«Учитывая, что сегодня Иран уже выпустил более 100 ракет, наверняка хуситы не останутся в стороне. Если в атаке на Израиль участвует Тегеран, как правило к ней подключаются все члены «Оси сопротивления», куда также входят хуситы», — прокомментировал он.

Ранее в этот вечер Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Иранское агентство Tasnim заявляло, что в результате атаки иранские ракеты поразили более 20 израильских самолетов F-35, а также газовые платформы в городе Ашкелоне. При этом в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отметили, что атака Ирана не нанесла урона боеспособности ВВС Израиля, вопреки заявлениям Тегерана.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов в свою очередь отметил, что атака Ирана на Израиль стала «значительной эскалацией» в регионе. По его словам, США ясно дали понять, что у этого нападения «будут тяжкие последствия».

Также в ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.