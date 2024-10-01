Число аэропортов в России к 2030 году планируют увеличить до 242
Количество аэропортов в России к 2030 году возрастет с 228 до 242 за счет задействования территорий Донбасса и Новороссии. Об этом 1 октября заявил журналистам вице-премьер РФ Виталий Савельев после совещания по вопросу заключения концессионных соглашений в рамках проекта «Развитие опорной сети аэродромов».
«У нас в стране сегодня 228 аэропортов. К 2030 году их будет 242. Я считаю аэропорты новых территорий, которые, я думаю, к этому времени мы задействуем», — сказал Савельев.
Также вице-премьер сообщил о выделенных средствах на реконструкцию и строительство 75 аэропортов к 2030 году. Еще 28 аэродромов будут реконструированы с помощью использования механизма концессии и привлечения инвесторов. Планируется задействовать около 100 млрд средств вне бюджета.
Модернизация проводится по проекту президента «Эффективная транспортная система».
Ранее, 8 мая, сообщалось, что до 2030 года в Донбассе и Новороссии планируется провести реконструкцию пяти аэропортов. Всего подлежат восстановлению 75 аэропортов страны.
До этого, 29 марта, Савельев заявил о более 100 аэродромах РФ, нуждающихся ремонте.