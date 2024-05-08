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В Росавиации сообщили о планах реконструировать аэропорты Донбасса и Новороссии

Андрианова: планируется реконструировать пять аэропортов Донбасса и Новороссии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Донбассе и Новороссии до 2030 года планируется реконструировать пять аэропортов. Об этом 8 мая сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова, указав, что всего в России нуждаются в реконструкции 75 воздушных гаваней.

«75 аэропортов — это аэропорты, где требуются мероприятия по реконструкции, по новому строительству, восстановлению — опять-таки, аэропорты на новых территориях в этот перечень также включены», — цитирует ее ТАСС.

Выступая на экспертной панели «Развитие инфраструктуры 2030: обновление инфраструктуры аэропортов», замглавы Росавиации указала, что в целом до 2030 года планируется отремонтировать и провести мероприятия по обновлению 116 аэропортов. В то же время капитальный ремонт потребуется 51 аэропорту, он будет осуществлен за счет «средств создаваемого в настоящее время фонда развития инфраструктуры, это будет внебюджетный фонд», пояснила Андрианова.

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Ранее, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России планируется обновить менее 75 аэропортов за шесть лет. На эти цели направят 250 млрд рублей, отметил он. Мишустин сообщил, что в прошлом году отремонтировали и ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске. Глава кабмина добавил, что в начале 2024 года уже выполнены первые этапы работ в аэропорту Кемерово и в поселении Удачный, которое находится рядом с Северным полярным кругом.

В конце марта министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в России более 100 аэродромов нуждаются в ремонте и реконструкции. Для этого создается специальный фонд для ремонта аэропортов, указал он.

До этого, 17 января, президент РФ Владимир Путин не исключил возможность создания фонда для строительства и реконструкции аэродромов. Он отметил, что для этого нужно будет найти источники финансирования. Савельев тогда подчеркнул, что до 2030 года требуется отремонтировать 111 аэродромов, для чего необходимо не менее 383 млрд рублей. Он предложил использовать механизм государственно-частного партнерства.

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