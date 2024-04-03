В России планируется обновить не менее 75 аэропортов за шесть лет

Не менее 75 аэропортов планируется обновить за шесть лет. На эти цели направят 250 млрд рублей, заявил 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Президент [РФ Владимир Путин] в послании Федеральному собранию поставил перед правительством новую задачу по повышению авиационной мобильности граждан. За шесть лет будут обновлены еще не менее 75 аэропортов. Направим на эти цели четверть триллиона рублей», — сказал он, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, в прошлом году отремонтировали и ввели в эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в девяти городах, в том числе в Певеке, Якутске, Благовещенске, Архангельске и Магнитогорске.

«России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой, поэтому не только занимались возрождением отечественного авиастроения, но и активно вели модернизацию аэродромов в регионах», — указал премьер-министр.

Глава кабмина добавил, что в начале 2024 года уже выполнены первые этапы работ в аэропорту Кемерово и в поселении Удачный, которое находится рядом с Северным полярным кругом.

Также Мишустин подчеркнул, что впервые около 53% внутренних авиарейсов стали проходить без пересадки в Москве.

В конце марта министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что в России более 100 аэродромов нуждаются в ремонте и реконструкции. Для этого создается специальный фонд для ремонта аэропортов, указал он.

Ранее, 17 января, Путин не исключил возможность создания фонда для строительства и реконструкции аэродромов. Он отметил, что для этого нужно будет найти источники финансирования. Савельев тогда подчеркнул, что до 2030 года требуется отремонтировать 111 аэродромов, для чего необходимо не менее 383 млрд рублей. Он предложил использовать механизм государственно-частного партнерства.

До этого, в августе, Мишустин указал, что правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли. По его словам, кабмин изменит правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение.