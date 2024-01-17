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Путин допустил создание Фонда для строительства и реконструкции аэродромов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин не исключил создание Фонда для строительства и реконструкции аэродромов. Об этом он заявил 17 января на совещании с членами правительства.

По его словам, это возможно, однако для начала нужно найти источники финансирования.

Глава Минтранса Виталий Савельев рассказал, что до 2030 года потребуется отремонтировать 111 аэродромов, для чего требуется не менее 383 млрд рублей. Он предложил использовать механизм государственно-частного партнерства.

«Этот фонд для строительства и реконструкции аэродромной системы — это возможный проект. Надо над этим просто поработать, понять источники финансирования. А так, в целом, это правильно. Хозяйство большое, нужен постоянно действующий источник [финансирования]», — указал Путин.

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Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что РФ планирует произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году. Также он указал на то, что необходимо переоборудовать имеющиеся воздушные суда отечественными двигателями.

До этого, в августе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство рассмотрит пакет мер помощи авиастроительной отрасли. По его словам, кабмин изменит правила представления субсидий из федерального бюджета. Такое решение даст возможность ряду авиастроительных предприятий использовать около 20 млрд рублей на техническое перевооружение.

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