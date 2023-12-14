Путин заявил о планах РФ произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году

РФ планирует произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. Это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов», — сказал российский лидер.

Кроме того, президент указал на то, Россия выкупает взятые в лизинг воздушные судна. По его словам, у государства были споры с компаниями, которые закупали слишком много иностранных самолетов.

«Процесс идет — никому не хочется терять деньги — поэтому мы выкупаем ранее заказанные и поставленные самолеты, и они становятся собственностью наших компаний», — подчеркнул Путин.

В марте правительство России выделило порядка 300 млрд рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. По данным Минтранспорта, свыше 70 самолетов российских авиакомпаний остались за границей после введения санкций.

В конце прошлого года «Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013–2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании. В компании подчеркнули, что продолжат работу по выкупу самолетов с целью сохранения текущего иностранного флота и расширения возможности эксплуатации.

Необходимость в выкупе самолетов возникла из-за западных санкций, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которые включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта 2022 года зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.