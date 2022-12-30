«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777 у ирландской лизинговой компании

«Аэрофлот» выкупил 10 самолетов Boeing 777-300ER, которые с 2013-го и 2014 годов находились в финансовом лизинге от ирландской лизинговой компании, и намерен продолжить работу над дальнейшими сделками по выкупу самолетов. Об этом перевозчик сообщил в пятницу, 30 декабря.

«Сделка осуществлена в рамках исполнения поручения правительства РФ «О проведении мероприятий в целях урегулирования правоотношений с иностранными лизингодателями в целях обеспечения перехода прав собственности в юрисдикцию РФ» и с учетом всех необходимых разрешений российских и зарубежных регуляторов», — говорится в сообщении.

«Аэрофлот» подчеркнул, что продолжит работу по выкупу самолетов с целью сохранения текущего иностранного флота и расширения возможности эксплуатации. В компании заявили, что этот подход подтверждает надежность перевозчика как контрагента, исполняющего свои контрактные обязательства.

Ранее в этот день правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Благодаря этому отечественные авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.

Двумя днями ранее кабин продлил сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года.

27 декабря в Росавиации рассказали, что с сентября текущего года им требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. В настоящее время более 90% от общего количества самолетов прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

Необходимость в выкупе самолетов возникла из-за западных санкций, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса, которые включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда.

Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.