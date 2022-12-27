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Росавиация выдала сертификаты летной годности 600 иностранным самолетам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Росавиация выдала сертификаты летной годности более 90% ранее зарегистрированным за границей самолетам авиакомпаний РФ. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе агентства.

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«Всего с сентября 2022 года до конца текущего года в соответствии с планом проведения инспекционного контроля требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на сегодня данная работа практически завершена. Так, более 90% от общего количества самолетов прошли инспекционную проверку и получили сертификаты.

Часть самолетов — на ремонте или на очередном техническом обслуживании. Как пояснили в Росавиации, такие воздушные суда также будут проинспектированы.

«В настоящее время количество воздушных судов, имеющих сертификаты летной годности, достаточно для реализации авиакомпаниями России безопасных авиаперевозок согласно заявленным полетным программам», — заключили в ведомстве.

9 ноября сообщалось, что Росавиация планирует проинспектировать техническое состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря.

Речь шла о самолетах, которые авиавласти Бермуд (BCAA) и Ирландии (IAA) в марте оставили без действующих сертификатов летной годности (СЛГ), объяснив это международными санкциями.

Тогда правительство РФ приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче BCAA функций надзора над зарегистрированными самолетами российских перевозчиков. Правительство также автоматически продлило до конца года действие выданных властями других стран СЛГ, которые весной и летом заменяли на российские при переводе иностранных самолетов в отечественный реестр.

Срок действия сертификатов 599 воздушных судов истек бы 31 декабря. Согласно Воздушному кодексу РФ, самолет без действующего СЛГ не допускается к эксплуатации.

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