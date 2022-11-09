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Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря

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Фото: РИА Новости/Антон Подгайко
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Росавиация планирует проинспектировать техническое состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства и подготовке соответствующей документации. Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские авиакомпании также активно вовлечены в данную работу.

Кроме того, в Росавиации заверили, что мнения о якобы неспособности российских авиационных ведомств обеспечить надлежащий надзор за самолетами иностранного производства формируются лицами, заинтересованными в возврате к системе зависимости российского воздушного флота от западных авиационных администраций.

Заниматься бортом: почти 600 иностранных лайнеров попали под проверку Росавиации
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Также в ведомстве напомнили, что Росавиация на протяжении многих лет выступала за перевод воздушных судов иностранного производства российских авиакомпаний в юрисдикцию РФ.

О том, что глава Росавиации Александр Нерадько поручил проверить почти 600 иностранных лайнеров, стало известно 14 октября. Речь идет о самолетах, которые авиавласти Бермуд (BCAA) и Ирландии (IAA) в марте оставили без действующих сертификатов летной годности (СЛГ), объяснив это международными санкциями.

В ответ на это правительство РФ приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче BCAA функций надзора над зарегистрированными самолетами российских перевозчиков. Правительство также автоматически продлило до конца года действие выданных властями других стран СЛГ, которые весной и летом заменяли на российские при переводе иностранных самолетов в отечественный реестр.

Таким образом, срок действия сертификатов 599 воздушных судов истекает 31 декабря, согласно Воздушному кодексу РФ, самолет без действующего СЛГ не допускается к эксплуатации.

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