Росавиация впервые проверит летную годность 599 иностранных самолетов в РФ, надзор за которыми до введения западных санкций осуществляли власти Бермудских островов и Ирландии. Провести проверки иностранных лайнеров 28 авиаперевозчиков страны с 26 сентября по 31 декабря поручил глава Росавиации Александр Нерадько, следует из документа, который появился в распоряжении «Известий».

Речь идет о самолетах, которые авиавласти Бермуд (BCAA) и Ирландии (IAA) в марте оставили без действующих сертификатов летной годности (СЛГ), объяснив это международными санкциями.

В ответ на это правительство РФ приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче BCAA функций надзора над зарегистрированными самолетами российских перевозчиков (в марте там было прописано около 750 воздушных судов из РФ, сейчас — 545).

Правительство также автоматически продлило до конца года действие выданных властями других стран СЛГ, которые весной и летом заменяли на российские при переводе иностранных самолетов в отечественный реестр. Таким образом, срок действия сертификатов 599 воздушных судов истекает 31 декабря, следует из поручения Александра Нерадько. Согласно Воздушному кодексу РФ, самолет без действующего СЛГ не допускается к эксплуатации.

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Заниматься бортом: почти 600 иностранных лайнеров попали под проверку Росавиации