Эксплуатацию зарубежных самолетов российскими перевозчиками продлили на два года

Правительство России на два года продлило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолетов российскими перевозчиками. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на сайте российского кабмина.

Благодаря этому отечественные авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.

«Действующие нормы предполагают, что отечественные авиакомпании смогут, как и в 2022 году, в течение пяти дней регистрировать права собственности на эксплуатируемые иностранные самолеты и вносить их в госреестр», — говорится в постановлении.

Также сообщается, что страхование, перестрахование и техническое обслуживание иностранных бортов будет осуществляться на территории России.

Двумя днями ранее кабин продлил сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года.

До этого, 27 декабря, в Росавиации рассказали, что с сентября текущего года им требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств.

В настоящее время более 90% от общего количества самолетов прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности. Ранее в этот день стало известно о том, что российское правительство предлагает автоматически продлить действие сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября.

Западные санкции, введенные после начала специальной военной операции по защите Донбасса, включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда.

Однако 14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.