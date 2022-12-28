Правительство РФ продлило на год сертификаты летной годности зарубежных самолетов

Правительство России продлило сертификаты летной годности зарубежных самолетов до конца следующего года. Соответствующее постановление опубликовано 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что сроки действия сертификатов летной годности гражданских воздушных судов иностранного производства, выданных Федеральным агентством воздушного транспорта, продлеваются до 31 декабря 2023 года в случае окончания сроков их действия с 1 марта по 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Накануне в Росавиации рассказали, что с сентября текущего года им требовалось провести оценку летной годности около 600 воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными эксплуатантами и ранее зарегистрированных в реестрах иностранных государств. На сегодняшний день более 90% от общего количества самолетов прошли инспекционную проверку и получили сертификаты летной годности.

Росавиация впервые проверяла летную годность нескольких сотен иностранных самолетов в России. До введения западных санкций надзор за ними осуществляли власти Бермудских островов и Ирландии.

Речь идет о самолетах, которые авиавласти Бермуд (BCAA) и Ирландии (IAA) в марте оставили без действующих сертификатов летной годности, объяснив это международными санкциями. В ответ на это правительство РФ приостановило действие соглашения с Бермудами о передаче BCAA функций надзора над зарегистрированными самолетами российских перевозчиков.

Тогда же правительство также автоматически продлило до конца года действие выданных властями других стран сертификатов летной годности, которые весной и летом заменяли на российские при переводе иностранных самолетов в отечественный реестр.