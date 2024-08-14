Препаратная борьба: лекарство из Индии вывели на рынок РФ по подложным документам

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Армия
Разведчики ликвидировали бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничье Курской области
Мир
В ВОЗ сообщили о более чем 14 тыс. подтвержденных случаев mpox в Африке
Мир
Ассамблея Венесуэлы одобрила антисанкционный «закон Боливара»
Мир
Молдавия пообещала обратиться в ЕК при остановке транзита газа через Украину
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 29 ноября
Происшествия
Средства ПВО перехватили 30 беспилотников ВСУ над Ростовской областью
Мир
В Тбилиси продолжились протесты в связи с приостановкой переговоров о евроинтеграции
Мир
На приеме 53-го Национального дня ОАЭ указали на важность укрепления партнерства с РФ
Экономика
В РФ доля покупок в рассрочку в «черную пятницу» достигла трети
Авто
В России разработали поправки к закону об ОСАГО
Мир
ЕС назвал условия возобновления процесса переговоров с Грузией о евроинтеграции
Мир
В офисе Нетаньяху не увидели возможности вернуть граждан на север страны
Происшествия
Губернатор сообщил об уничтожении двух дронов ВСУ над Воронежской областью
Мир
Норвегия увеличит помощь Киеву до €3 млрд в 2025 году
Мир
Южная Корея отложит техобслуживание Taurus из-за поставок Украине запчастей
Мир
Правительство Чада разорвало соглашение о военном сотрудничестве с Францией
Наука и техника
Отходы угольных электростанций удешевят производство глинозема
Мир
В Канаде подали в суд на Google из-за злоупотреблений на рынке интернет-рекламы
/

Препаратная борьба: лекарство из Индии вывели на рынок РФ по подложным документам

Компания-производитель уверяет, что не давала разрешения на использование ее продукта
Фото: Getty Images/SweetBunFactory
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Индийскую фармкомпанию «Джодас Экспоим» обвинили в незаконной регистрации в России антибиотика широкого спектра действия «Биапенем», выяснили «Известия». Другая индийская компания — «Копран Ризерч» — заявила, что конкурент подделал письмо, которое разрешало использование производимого ею вещества. И подала в суд, требуя отменить регистрацию лекарства. Ранее «Джодас Экспоим» была замечена в поставке бракованных препаратов в российские больницы. О том, как индийская фармкомпания пыталась продавать тяжелые антибиотики в РФ по поддельным документам, — в расследовании «Известий».

Спор за компоненты

Индийская компания «Копран Ризерч лабараториз лимитед», которая производит фармацевтические ингредиенты и готовые лекарственные формы, в феврале 2024 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России. В нем она заявила о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата «Биапенем».

лекарства
Фото: Getty Images/Bloomberg Creative

В своем иске компания потребовала отменить регистрацию «Биапенема» в России. Держателем регистрационного удостоверения на него является «Джодас Экспоим» — российское юрлицо другой индийской фармкомпании, JODAS Expoim Pvt. Ltd.

«Копран Ризерч» в своем иске подчеркивала, что при подаче документов на регистрацию в Минздрав российские представители «Джодас» подделали письменное согласие «Копран Ризерч» на использование произведенного ими действующего вещества. Оно должно содержаться в «Биапенеме» (документ есть в распоряжении «Известий»).

Справка «Известий»

«Биапенем» — антибиотик, используемый для лечения бактериальных инфекций. Он показан для лечения сепсиса, пневмонии, абсцесса легких, вторичной инфекции, вызванной хроническим поражением дыхательных путей, осложненных инфекций мочевыводящих путей, пиелонефрита, перитонита и параметрита, рассказала «Известиям» доктор медицинских наук и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

По словам врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, вещество, оказавшись в организме, начинает разрушать клеточные стенки бактерий. В результате болезнетворные микроорганизмы погибают.

Изначально компания «Копран Ризерч» хотела решить спор в мирном порядке и обратилась за разъяснениями напрямую к «Джодас Экспоим», а также к ООО «Интерфарма», которая согласилась предоставить площадку для производства препарата. Об этом «Известиям» рассказал адвокат истца, партнер юридической фирмы Lidings Борис Малахов.

— Однако в ходе телефонных переговоров представителям «Копран» было предложено продолжить обсуждение вопроса в юридической плоскости, — сказал он. — Уже позже в ходе судебных разбирательств представители «Джодас Экспоим» фактически не опровергали факт подлога документов.

«Копран» обращалась в Минздрав РФ с письмом (есть в распоряжении «Известий») о том, что она не предоставляла «Джодас Экспоим» никаких документов и образцов вещества для производства препарата. Компания требовала принять необходимые меры для подтверждения подлинности документов и материалов, представленных в ведомство. И после этого принять необходимые административные меры по недопущению регистрационных действий.

Министерство Здравоохранения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В ответе на указанное обращение Минздрав сообщил, что третьи лица предоставили письмо, подтверждающее согласие на использование субстанции, — говорится в материалах дела. — В связи с чем документы, представленные в рамках регистрации, соответствуют требованиям».

После этого, по словам адвоката, представители «Джодас Экспоим» начали вносить изменения в регистрационное досье — теперь там в качестве производителя действующего вещества была указана китайская компания. Сейчас на сайте государственного реестра лекарственных средств в качестве производителей указаны: «Шэньчжень Хайбинь Фармасьютикал Ко.Лтд», «Шаньдун Лосинь Фармасьютикал Груп Хэнсинь Фармасьютикал Ко., Лтд». В то время как на февраль 2024 года производителем субстанции был указан «Копран» (скриншот есть у «Известий»).

На последнем заседании в июле 2024 года представители «Джодас Экспоим» не присутствовали. Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд пришел к выводу, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Компания «Копран» не согласилась с вынесенным решением и обжаловала его. Заседание назначено на 16 сентября.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой пояснить, как проходит проверка документов, подаваемых компаниями для получения регистрационного удостоверения на препарат, а также свою позицию по делу. Запросы также были направлены в компании «Джодас Экспоим» и «Интерфарма».

Аптечное в сеть: программа поможет выписать рецепт на индивидуальное лекарство
Врачи смогут максимально эффективно использовать возможности производства персонифицированных препаратов

Скандальная фирма

Для «Джодас Экспоим» это не первое разбирательство на предмет нарушения патентных прав на препараты и действующие вещества. Так, в мае 2024 года иск в арбитражный суд на компанию подал американский фармгигант Pfizer. Производитель опасался, что «Джодас Экспоим» введет в оборот дженерик с действующим веществом «авибактам+цефтазидим» до истечения срока патента на оригинальный препарат, то есть до 26 июля 2026 года.

В иске компания просила приостановить регистрационное удостоверение на дженерик и защитить свои исключительные права на препарат. Кроме того, она требовала приостановить действие назначенной «Джодас» цены на препарат. Суд отказал в удовлетворении этой просьбы. Очередное судебное заседание назначено на 13 сентября 2024 года.

лекарства
Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst

До этого, в мае 2018 года, британо-шведская фармкомпания AstraZeneca подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Джодас Экспоим» с требованием защиты своих патентных прав на противоопухолевый препарат «Иресса». «Джодас Экспоим» тогда зарегистрировала в госреестре предельную отпускную цену на аналог этого препарата.

В AstraZeneca сочли это подготовкой «Джодас Экспоим» к выводу дженерика на рынок и просили запретить введение в оборот товара в связи с действием патента. В августе 2018 года суд в удовлетворении требований отказал — он счел, что истец не предоставил доказательств использования запатентованного изобретения на рынке. А в октябре 2018 года апелляция отменила это решение и обязала индийскую компанию подать в Минздрав заявление об отмене регистрации лекарства.

При этом «Джодас Экспоим» работает на российском рынке более 10 лет — с 2014 она активно выполняла государственные заказы. В частности, работала в период коронавируса и поставляла препараты в госбольницы и госпитали Минобороны в десятках регионов России, включая Москву.

Однако в июне 2024 года один из поставляемых препаратов — нерецептурный антибиотик для лечения бактериальных инфекций «цефепим + сульбактам» производства «Джодас» — был заблокирован на российской границе из-за выявленной токсичности. А незадолго до этого Росздравнадзор забраковал «Фулвестрант» — гормональное лекарственное средство для лечения онкологических заболеваний — рака молочной железы. Это лекарство поставляли в больницы Брянска, Якутии и Санкт-Петербурга.

За 2023 год у компании семь раз отбраковывали партии антибиотиков.

Благородное сообщество: банк микрофлоры используют для создания лекарств
Для каких еще целей понадобится коллекция полезных бактерий

Спорный момент

Согласно сведениям из открытых источников, ООО «Джодас Экспоим» отличается высокой активностью участия в судебных разбирательствах: истец — в 196 спорах, ответчик — в 65 спорах. Об этом рассказал «Известиям» партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александр Казусь.

— Для вывода препарата на фармацевтический рынок России необходимо зарегистрировать его, получив регистрационное удостоверение, — пояснил он. — Регистрация — это государственная экспертиза качества и ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарства с целью последующего разрешения медицинского применения препарата.

Судебный юрист, эксперт по экономическим спорам Владислав Усачев отмечает, что Минздрав не должен заниматься проверкой подлинности предоставляемых в ведомство писем, а значит, и нарушений в действиях должностных лиц нет.

лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Для дальнейшего движения дела нужно сменить ответчика на того, кто реально несет ответственность за безопасность, эффективность и качество препарата, то есть на держателя регистрационного удостоверения — компанию «Джодас Экспоим», — рассказал он.

Именно к ним, по его словам, с заявлением в Арбитражный суд о приостановлении действия регистрационного удостоверения и с целью проверить подлинность вышеупомянутого письма с разрешением использования формулы должна обратиться «Копран Ризерч».

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир