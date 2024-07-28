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Аптечное в сеть: программа поможет выписать рецепт на индивидуальное лекарство

Врачи смогут максимально эффективно использовать возможности производства персонифицированных препаратов
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В России разрабатывают электронный сервис, который должен помочь медикам правильно выписывать рецепты для приготовления индивидуальных лекарств в производственных аптеках. Персонифицированные препараты необходимы пациентам в тех случаях, когда стандартные медикаменты не подходят. Фармацевты готовят их согласно подробной инструкции лечащего врача. По словам экспертов, за годы, пока производственные аптеки в нашей стране не работали, медики утратили навык составления подобных рецептов, поэтому компьютерная программа, которая решит эту проблему, будет крайне востребована.

Магистральная задача

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают сервис для врачей «Цифровая рецептура». Компьютерная программа должна помочь медикам правильно выписывать так называемые магистральные прописи — рецепты, содержащие подробные инструкции для изготовления индивидуальных лекарственных средств в производственных аптеках. Сервис также будет использоваться для обучения студентов — медиков и фармацевтов — правильному составлению рецептурных документов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Цифровая рецептура» будет содержать несколько образовательных и информационных блоков — «выписывание прописей», «анализ», «технология изготовления» и «выходной контроль качества». Помимо этого, в ней будет раздел, посвященный регуляторным вопросам аптечного производства, а также цифровая база рецептурных прописей по различным нозологиям с предусмотренной возможностью ее постоянного обновления, — рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А.П. Нелюбина Елена Смолярчук.

Закон о возрождении производственных аптек в России вступил в силу 1 сентября 2023 года. Эти организации получили право изготавливать лекарства как из фармацевтических субстанций, так и из лекарственных препаратов по рецептам врача. Сделанные по заказу препараты необходимы медикам для лечения пациентов в сложных случаях, например, если человек болен сразу несколькими заболеваниями или ему необходимо лекарство в нестандартной форме.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Программа будет содержать информацию о технологических процессах изготовления лекарств, включая точный расчет дозировки, совместимость ингредиентов и другие параметры. Также разработчики предложат пользователям технологии изготовления новых лекарственных форм уже известных препаратов. Например, вместо твердых форм — эмульсии или порошки для приготовления растворов. Это важно в том числе для пациентов после обширных хирургических операций, которым установлен назоинтестинальный зонд.

Изготовлением лекарственного препарата в производственном блоке аптеки
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В цифровую базу также войдет большое количество прописей для детей и пожилых людей, которым необходимы лекарства с индивидуальными дозировками действующего вещества. А также сложные лекарственные прописи для коморбидных пациентов, то есть страдающих сразу несколькими хроническими заболеваниями.

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Восстановить культуру

Как пояснила Елена Смолярчук, фармацевт или провизор в производственном отделе аптеки изготавливает лекарство, четко следуя указаниям по его составу и дозировкам действующих веществ. Прописи могут быть сокращениями или развернутыми, когда перечисляются все ингредиенты и их количество.

Таблетки в руке врача
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Корректная пропись — это четкая работа врача и фармацевта. Она поможет не допустить передозировки лекарственного средства и обеспечит ожидаемый фармакодинамический эффект, позволит обеспечить хорошую всасываемость и биодоступность, отсутствие фармацевтического взаимодействия, а также технологическую возможность приготовления лекарственного препарата из нескольких лекарственных субстанций, — подчеркнула специалист.

Идея возрождения подготовки лекарственных форм в аптечных организациях может быть реализована только в том случае, если практикующие врачи будут назначать лекарственные препараты аптечного изготовления. Соответственно, специалисты должны знать актуальную номенклатуру рецептурных прописей различного состава, а также иметь навыки правильного оформления рецептурных бланков, отметила заместитель директора Института фармации СамГМУ, член рабочей группы ГД РФ по реализации закона о производственных аптеках Ирина Петрухина.

Изготовлением лекарственного препарата в производственном блоке аптеки
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— В этой связи цифровая платформа будет полезна практикам — врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. По сути, это своеобразный электронный справочник, в котором «зашита» подробная информация: от видов рецептурных прописей до контроля их качества и последующего отпуска, — сказала Ирина Петрухина.

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Производственные аптеки — одна из важнейших составляющих персонифицированной медицины. Сегодня их активно используют в геронтологии, педиатрии, онкологии и других направлениях, пояснила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Так как производственные аптеки ушли из нашей жизни на годы, то сама культура общения медиков с этими организациями отчасти потеряна. Чтобы ее восстановить, врачам нужна помощь для правильного выписывания индивидуальных препаратов, — сказала Мария Ведунова.

Врач за компьютером выписывает рецепт
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Создание персонифицированных лекарственных продуктов сейчас один из важнейших трендов в медицине, а без производственных аптек их применение невозможно, подчеркнула специалист.

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