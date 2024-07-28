Аптечное в сеть: программа поможет выписать рецепт на индивидуальное лекарство

В России разрабатывают электронный сервис, который должен помочь медикам правильно выписывать рецепты для приготовления индивидуальных лекарств в производственных аптеках . Персонифицированные препараты необходимы пациентам в тех случаях, когда стандартные медикаменты не подходят. Фармацевты готовят их согласно подробной инструкции лечащего врача. По словам экспертов, за годы, пока производственные аптеки в нашей стране не работали, медики утратили навык составления подобных рецептов, поэтому компьютерная программа, которая решит эту проблему, будет крайне востребована .

Магистральная задача

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают сервис для врачей «Цифровая рецептура». Компьютерная программа должна помочь медикам правильно выписывать так называемые магистральные прописи — рецепты, содержащие подробные инструкции для изготовления индивидуальных лекарственных средств в производственных аптеках. Сервис также будет использоваться для обучения студентов — медиков и фармацевтов — правильному составлению рецептурных документов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— «Цифровая рецептура» будет содержать несколько образовательных и информационных блоков — «выписывание прописей», «анализ», «технология изготовления» и «выходной контроль качества» . Помимо этого, в ней будет раздел, посвященный регуляторным вопросам аптечного производства, а также цифровая база рецептурных прописей по различным нозологиям с предусмотренной возможностью ее постоянного обновления, — рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А.П. Нелюбина Елена Смолярчук.

Закон о возрождении производственных аптек в России вступил в силу 1 сентября 2023 года . Эти организации получили право изготавливать лекарства как из фармацевтических субстанций, так и из лекарственных препаратов по рецептам врача . Сделанные по заказу препараты необходимы медикам для лечения пациентов в сложных случаях, например, если человек болен сразу несколькими заболеваниями или ему необходимо лекарство в нестандартной форме .

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Программа будет содержать информацию о технологических процессах изготовления лекарств, включая точный расчет дозировки, совместимость ингредиентов и другие параметры . Также разработчики предложат пользователям технологии изготовления новых лекарственных форм уже известных препаратов. Например, вместо твердых форм — эмульсии или порошки для приготовления растворов . Это важно в том числе для пациентов после обширных хирургических операций, которым установлен назоинтестинальный зонд.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В цифровую базу также войдет большое количество прописей для детей и пожилых людей, которым необходимы лекарства с индивидуальными дозировками действующего вещества . А также сложные лекарственные прописи для коморбидных пациентов, то есть страдающих сразу несколькими хроническими заболеваниями.

Восстановить культуру

Как пояснила Елена Смолярчук, фармацевт или провизор в производственном отделе аптеки изготавливает лекарство, четко следуя указаниям по его составу и дозировкам действующих веществ . Прописи могут быть сокращениями или развернутыми, когда перечисляются все ингредиенты и их количество.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Корректная пропись — это четкая работа врача и фармацевта. Она поможет не допустить передозировки лекарственного средства и обеспечит ожидаемый фармакодинамический эффект , позволит обеспечить хорошую всасываемость и биодоступность, отсутствие фармацевтического взаимодействия, а также технологическую возможность приготовления лекарственного препарата из нескольких лекарственных субстанций, — подчеркнула специалист.

Идея возрождения подготовки лекарственных форм в аптечных организациях может быть реализована только в том случае, если практикующие врачи будут назначать лекарственные препараты аптечного изготовления . Соответственно, специалисты должны знать актуальную номенклатуру рецептурных прописей различного состава, а также иметь навыки правильного оформления рецептурных бланков , отметила заместитель директора Института фармации СамГМУ, член рабочей группы ГД РФ по реализации закона о производственных аптеках Ирина Петрухина.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— В этой связи цифровая платформа будет полезна практикам — врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. По сути, это своеобразный электронный справочник, в котором «зашита» подробная информация : от видов рецептурных прописей до контроля их качества и последующего отпуска, — сказала Ирина Петрухина.

Производственные аптеки — одна из важнейших составляющих персонифицированной медицины. Сегодня их активно используют в геронтологии, педиатрии, онкологии и других направлениях , пояснила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Так как производственные аптеки ушли из нашей жизни на годы, то сама культура общения медиков с этими организациями отчасти потеряна. Чтобы ее восстановить, врачам нужна помощь для правильного выписывания индивидуальных препаратов , — сказала Мария Ведунова.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев