Бессонный час: страдающего редким заболеванием россиянина судят за ввоз лекарства в страну

Центральный районный суд Хабаровска приступил к рассмотрению дела пациента, страдающего дневной сонливостью — Андрея Морозцева обвиняют в незаконном приобретении наркотических средств и контрабанде. По версии следствия, в 2023 году он заказал по почте психотропный препарат, в составе которого было вещество, запрещенное к обороту в России. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что людям, страдающим расстройствами сна, нет смысла покупать лекарства за рубежом, так как препараты для лечения таких болезней есть в России. А юристы указывают, что пациенты обязаны самостоятельно проверять, разрешен ли препарат на территории нашей страны. Как при заказе лекарств за границей избежать обвинений в контрабанде наркотиков — в материале «Известий».

За что возбудили дело против Андрея Морозцева

Житель Хабаровска Андрей Морозцев всю жизнь страдает редким неврологическим расстройством — идиопатической гиперсомнией. Это состояние, когда человек испытывает дневную сонливость. В 2023 году он приобрел в интернете препарат из Индии, который в России запрещен, но активно используется для лечения за рубежом. В его состав входит психотропное вещество армодафинил — это производное от модафинила. Оборот обоих в нашей стране ограничен.

Спустя месяц молодой человек стал фигурантом уголовного дела о покупке и контрабанде наркотиков. В материалах следствия указано, что он оформил заказ на препарат без предоставления необходимых медицинских документов. Следствие полагает, что Андрей Морозцев умышленно нарушил закон. Теперь ему грозит от 13 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Обвиняемый утверждает, что приобрел препарат по рекомендации лечащего врача. По его словам, рецепт на лекарство у него был, однако «не сохранился».

— После придания дела огласке я обратился снова к врачу и фармацевту индийской аптеки, но они оборвали контакты, — сказал он «Известиям».

Андрей Морозцев утверждает: он не знал, что нужный ему препарат запрещен к пересылке почтой и ограничен в обороте. По его мнению, в сложившейся ситуации виноват фармацевт компании «Well In Cure India», который не задекларировал посылку с лекарством должным образом.

Как началось судебное разбирательство

Первое заседание по делу Андрея Морозцева состоялось 17 июля в Центральном районном суде Хабаровска.

— Свидетелями от прокуратуры должны были выступить трое работников хабаровской почты, которые присутствовали при проведении выемки препарата, но они не пришли,— рассказал подсудимый.

Сторона обвинения в лице старшего помощника Хабаровского транспортного прокурора Екатерины Понкратовой выступала против присутствия СМИ. Но судья отклонил ходатайство, напомнив о гласности и открытости правосудия.

Защита подсудимого утверждает, что сотрудники правоохранительных органов проводили досмотр международного отправления без представителя оператора почтовой связи, хотя его присутствие согласно Таможенному кодексу ЕАЭС обязательно. Также обвиняемому не предоставили акт досмотра, хотя «действующее законодательство не содержит оснований для неисполнения этих требований», полагает сторона защиты. Кроме того, сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры нарушили закон «О связи» (126-ФЗ), нарушив тайну почтовых отправлений, заявила адвокат Морозцева Екатерина Кеннер.

— Проведение оперативно-розыскных мероприятий по закону допускается на основании судебного решения, которое в данном случае получено не было, — подчеркнула она. — А в рапорте оперуполномоченного и постановлении заместителя начальника Хабаровской таможни отсутствовали указания на какие-либо законные основания проведения досмотра.

По версии защиты, полученные доказательства не могут быть положены в основу обвинения. «Известия» направили запрос в управление транспортной прокуратуры по Хабаровскому краю с просьбой пояснить, как была выявлена незаконная транспортировка препарата.

Как в России лечат пациентов с нарушениями сна

В соответствии с постановлением правительства в Россию допускается ввоз конкретной партии незарегистрированных лекарств, предназначенных для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретного пациента. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве. Ввоз возможен на основании заключения, выданного ведомством по заявлениям юридических лиц.

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Николай Шамалов отметил, что препараты, которые используются для лечения заболеваний, относящихся к расстройствам сна, есть в арсенале неврологов и доступны на российском рынке. По его словам, нарколепсию, идиопатическую гиперсомнию и синдром Клейне-Левина (характеризуется повторяющимися периодами сильной сонливости, которая сопровождается расстройствами памяти и понимания) лечат антидепрессантами, например, с действующим веществом кломипрамин.

Общественное объединение по защите пациентов с редкими заболеваниями «Рацио», основателем которого является Андрей Морозцев, направило обращение президенту Владимиру Путину. В нем говорится, что «иногда антидепрессанты улучшают состояние пациентов с нарушениями сна, но эффеĸт от них нестабилен».

В организации считают возможным легализовать модафинил и его производные, ссылаясь на успешный опыт их применения за рубежом. По мнению представителей «Рацио», кломипрамин, об использовании которого говорит Николай Шамалов, тоĸсичен и тяжело переносится. Кроме того, он не купирует состояние патологичесĸой сонливости и засыпания.

Как избежать наказания за ввоз лекарств

При ввозе в страну препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, люди обязаны иметь при себе разрешительные документы — заверенные копии бумаг, доказывающих необходимость приобретения препарата, заверенные выписки из этих документов и рецептурный бланк, объяснил «Известиям» юрист Ринат Мухаматнуров.

В разрешительных документах, составленных на иностранном языке, должны быть сведения о наименовании и количестве назначенного лекарственного препарата. Эти бумаги необходимо нотариально заверить и перевести на русский язык, добавил он. Кроме того, такие препараты при ввозе и вывозе нужно декларировать.

— Если заявляется, что препарат будет использоваться в личных целях, это должно быть подтверждено устными или письменными объяснениями покупателя, его количеством и частотой приобретения, — отметил эксперт. — Точно установленных критериев того, как определяется цель личного использования, на сегодняшний день нет, поэтому, как правило, это подтверждается небольшим количеством упаковок.

Анестезиолог-реаниматолог Нэйт Шарифф добавил, что особую осторожность следует проявлять при покупке лекарств в странах с менее строгим регулированием фармацевтической индустрии - таких, например, как Египет, Турция, Мексика или Колумбия.

Он предостерег пациентов от покупок подделок и рекомендовал приобретать лекарства только в проверенных лицензированных аптеках. Также, по его словам, при заказе препарата пациент должен лично убедиться, что препарат, который он собирается заказать, разрешен к применению в РФ и отсутствует в списке запрещенных.