Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной
Мир
Министр нацбезопасности Израиля заявил о необходимости войны с «Хезболлой»
Недвижимость
Почти треть частных домов в России строят из кирпича
Армия
Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении
Мир
В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек
Мир
Глава евродипломатии Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил подразделения ВСУ в лесополосе
Мир
Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле
Мир
Нетаньяху пообещал заставить «Хезболлу» заплатить за удар по Голанам
Мир
Нетаньяху подарил спикеру палаты представителей статуэтку из палестинской шрапнели
Спорт
Россиянин Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Мир
Экс-глава МВД Великобритании поборется за пост лидера Консервативной партии
Армия
Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ
Мир
Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024
Армия
Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке
Мир
Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис

Подполковник ВС США Расмуссен раскритиковал открытие Олимпиады в Париже

0
Фото: REUTERS/Wang DongZhen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церемония открытия Олимпийских игр – 2024, которые проходят в Париже, оказалась похожа на мюзикл «Мулен Руж», не предназначенный для глаз детей. Такое заявление сделал бывший подполковник Вооруженных сил (ВС) США Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» в субботу, 27 июля.

«Может, я старомоден, может, я консервативен, да, я больше склоняюсь к семейным ценностям, но это просто… я просто в шоке... Это какой-то «Мулен Руж». Только вот когда вы идете в «Мулен Руж» или «Лидо» в Париже, вы знаете, что вы увидите. Но вы не ожидаете увидеть это, когда едете на Олимпиаду. Вы ведь не берете с собой маленьких детей, когда идете в кабаре», — заявил он.

Он подчеркнул, что не имеет детей, однако если бы они у него были, то он не хочет, чтобы они видели эти Игры.

«Для примера вспомните традиционную церемонию открытия с российской Олимпиады, а затем сравните с этим. Это даже сравнивать нельзя. Российская олимпиада была, пожалуй, одной из лучших, так же как и чемпионат мира — был лучшим. Многие говорили, что это лучший чемпионат мира за всю историю», — подчеркнул подполковник.

Кроме того, по мнению Расмуссена, Олимпиада не будет интересной без участия российских спортсменов, а также без исключенных представителей ряда других государств.

Игры без огня: олимпийский гимн Гвен Стефани и музей Уилла Смита
Музыкальные новинки недели

Ранее в этот день действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Игры-2024 в Париже — это темное пятно на олимпийском движении.

Тогда же российский фигурист Илья Авербух поделился с «Известиями» мнением, что открытие Олимпиады в Париже напоминало больше фестиваль, чем спортивное мероприятие. Также он заявил, что церемония в Сочи в 2014 году была сделана очень качественно и остается вне конкуренции.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024, во время которой произошел ряд громких инцидентов. Так, например, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Особую критику вызвало выступление драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что некоторые элементы церемонии были совершенно отвратительными.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024