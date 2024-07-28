Подполковник ВС США Расмуссен раскритиковал открытие Олимпиады в Париже

Церемония открытия Олимпийских игр – 2024, которые проходят в Париже, оказалась похожа на мюзикл «Мулен Руж», не предназначенный для глаз детей. Такое заявление сделал бывший подполковник Вооруженных сил (ВС) США Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» в субботу, 27 июля.

«Может, я старомоден, может, я консервативен, да, я больше склоняюсь к семейным ценностям, но это просто… я просто в шоке... Это какой-то «Мулен Руж». Только вот когда вы идете в «Мулен Руж» или «Лидо» в Париже, вы знаете, что вы увидите. Но вы не ожидаете увидеть это, когда едете на Олимпиаду. Вы ведь не берете с собой маленьких детей, когда идете в кабаре», — заявил он.

Он подчеркнул, что не имеет детей, однако если бы они у него были, то он не хочет, чтобы они видели эти Игры.

«Для примера вспомните традиционную церемонию открытия с российской Олимпиады, а затем сравните с этим. Это даже сравнивать нельзя. Российская олимпиада была, пожалуй, одной из лучших, так же как и чемпионат мира — был лучшим. Многие говорили, что это лучший чемпионат мира за всю историю», — подчеркнул подполковник.

Кроме того, по мнению Расмуссена, Олимпиада не будет интересной без участия российских спортсменов, а также без исключенных представителей ряда других государств.

Ранее в этот день действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил, что Игры-2024 в Париже — это темное пятно на олимпийском движении.

Тогда же российский фигурист Илья Авербух поделился с «Известиями» мнением, что открытие Олимпиады в Париже напоминало больше фестиваль, чем спортивное мероприятие. Также он заявил, что церемония в Сочи в 2014 году была сделана очень качественно и остается вне конкуренции.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024, во время которой произошел ряд громких инцидентов. Так, например, олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Особую критику вызвало выступление драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что некоторые элементы церемонии были совершенно отвратительными.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.