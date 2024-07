Игры без огня: олимпийский гимн Гвен Стефани и музей Уилла Смита

Уилл Смит с сыном отправились в музей, Гвен Стефани и Андерсон Пак — на Олимпиаду. Музыкальная индустрия вступила в самый мертвый сезон: громких альбомов в ближайшее время ждать не стоит, и это позволяет обратить внимание на записи не столь хитовые, но не менее талантливые. Одна из них — сольник выдающегося гитариста Пэта Метени. А что еще — читайте в обзоре «Известий».

Pat Metheny — MoonDial

Pat Metheny Фото: Global Look Press/Domenico Cippitelli

Спорить о том, кто величайший гитарист из ныне живущих, можно бесконечно, но среди главных претендентов на это звание никак не обойтись без Пэта Метени. Достаточно сказать, что он обладатель 20 «Грэмми», причем единственный, кто сумел победить в 10 разных категориях. Но, понятно, дело не только в премиях. Выпустив за свою 50-летнюю карьеру (если считать с альбома Квинтета Гэри Бертона Ring, где он впервые принял участие) свыше полусотни дисков в самых разных составах, Метени показал, что его стилевой диапазон бесконечно широк, а выдающаяся техника игры позволяет делать любые эксперименты. Не перестает пробовать новое он и по сей день, будучи на пороге восьмого десятка. В преддверии своего юбилея в августе Метени выпустил очередную пластинку — целиком сольную и, более того, акустическую, записанную на баритон-гитаре. Строй этого инструмента ниже, чем у обычной соло-гитары, что дает глубокий, проникновенный, бархатный звук. Получился тихий альбом, напоминающий интимный и глубоко доверительный разговор. Мягкий фьюжн-флер, ласкающие слух джазовые гармонии — Пэт умеет подарить слушателю спокойствие и умиротворение.

Burito — «Полупогасшие приветы»

Burito Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кажется, Burito стал уже постоянным героем нашей рубрики — а всё благодаря его оригинальной маркетинговой стратегии: каждый месяц музыкант выпускает по мини-альбому из трех треков. Несмотря на приставку «мини», продуктивность впечатляющая. Если представить, что Burito собирал бы из новых композиций полноценные лонгплеи по 12 номеров, за год он смог бы порадовать поклонников аж тремя пластинками (тогда как стандартный временной шаг для подобных релизов — пара лет). Зачем Burito такой гибрид спринта и марафона, знает, наверное, только он сам. Ему же виднее, как закрепить в памяти публики свежие песни, если мы едва успеваем их распробовать, не то что полюбить, как появляются новые. Но надо отдать ему должное: уровень музыкального материала от такой интенсивности работы ничуть не страдает. Раз за разом Burito выдает прекрасно спродюсированные опусы с выразительными мелодиями и эффектными битами. И, конечно, его проникновенный вокал вдыхает в это душу. Любопытно, что Burito старается даже внутри таких компактных сборников выстраивать внутреннюю драматургию. Вот и здесь после образцового медляка «Гоменасай» следуют более подвижные (хотя не менее лиричные) «Часы», ну а под занавес — дискотечный «Гипноз».

Cream Soda — Internet Friends VIP

Вокалистка группы Cream Soda Алиса Стяжкова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

Оригинальный альбом «Крем Соды» Internet Friends вышел вскоре после постигшей группу трагедии: 20 марта на Волге под лед провалился основатель группы Дима «Нова» Свиргунов, спасти его не удалось. Диск, естественно, записывался еще с ним и стал, таким образом, чем-то вроде памятника музыканту. И вот более года спустя оставшиеся участники коллектива решили выпустить расширенную версию пластинки, включив в нее три новых композиции и ремиксы на старые номера, в том числе на свой коронный хит «Никаких больше вечеринок». Правда, стоит сделать оговорку: «новинки» были созданы еще в 2022-м, при Диме Свиргунове. В первую версию Internet Friends они не вошли, группа хотела приберечь их для будущего альбома. Но после всего случившегося стало ясно, что следующий полноценный лонгплей коллектива будет знаменовать собой новый этап — с иным звучанием и духом. Поэтому неиспользованный материал туда не впишется. А значит, лучше перевыпустить Internet Friends, дополнив трек-лист. Решение правильное: отстраненно-танцевальные «Еду в Египет», Raver Code и «Потанцуй со мной еще» вполне органично вписываются в эстетику релиза 2023 года. А завершающие свежий комплект ремиксы воспринимаются как своего рода суммирование прошлых достижений, открывающее путь в будущее.

Will Smith feat. Russ — Work Of Art

Уилл Смит, известный не только как актер, но и как музыкант, не выпускал новых альбомов уже 19 лет, сосредоточившись на кинематографической карьере. И вот долгожданное возвращение. Пластинка Dance In Your Darkest Moments должна выйти уже в этом году, а пока артист публикует второй сингл из альбома — Work Of Art, — а вместе с ним и эффектный клип, снятый в музее.

Компанию артисту составили рэпер Russ и собственный сын Джейден (последний скромно не упомянут в названии). Но, впрочем, трек был бы хорош и без их участия. Получился стопроцентный хит, в котором мощный качающий бит и запоминающийся припев сочетаются с харизматичным флоу и стреляющим в точку текстом. Уилл, в частности, намекает здесь на скандал на церемонии вручения премий «Оскар», когда он дал по лицу ведущему Крису Року за сомнительную шутку в адрес Джады Пинкетт-Смит: «Я святой, но, если вы меня тронете, я стану дикарем».

И, кстати, хорошо работает визуальный ряд: танцы в темных залах классической галереи, замершие в выразительных позах люди, подобные живым скульптурам, ну и сам Смит, величественно восседающий полклипа на кортах (да, это ирония).

Anderson .Paak & Gwen Stefani — Hello World

Открытие Олимпиады в Париже ознаменовалось громким скандалом: пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи возмутила даже людей с довольно свободными взглядами, вызвав критику как за моральную, так и за эстетическую составляющую. Резонанс от этого события перекрыл даже участие в шоу таких звезд, как Леди Гага и Селин Дион, которая спела песню Эдит Пиаф вопреки своему тяжелому недугу. Но, пожалуй, было бы несправедливо перечеркивать из-за дурновкусия одних творческие достижения других. И к числу примеров со знаком плюс стоит отнести новый сингл Андерсона Пака и Гвен Стефани Hello World, ставший гимном Игр-2024.

Стефани в этом году в центре внимания благодаря воссоединению No Doubt, которое случилось на фестивале Coachella; Пак известен меньше, но среди меломанов его репутация очень высока. Помимо них в сочинении композиции принял участие Райан Теддер из OneRepublic, хотя в клипе он не появляется. Но артистизма задорно танцующих Гвен и Андерсона вполне хватает, чтобы удержать внимание, а фоном для их перформанса выступает нарезка динамичных кадров спортивных состязаний. В целом получилось позитивно, беззаботно и в стилевом плане беспроигрышно: смесь попа, рэпа и r’n’b призвана удовлетворить вкусы самой широкой аудитории. Особенно, если эти вкусы не оскорблять вышеописанными мизансценами.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист мы решили сделать лиричным и немного печальным. Отсюда — проникновенная баллада Burito, мрачноватая «Потанцуй со мной еще» от Cream Soda и свежий сингл Polina Offline. Ну а под занавес прозвучит кавер-версия бессмертного хита Селин Дион из «Титаника», созданная американскими романтиками The Boyce Avenue вместе с Конни Тэлбот, и умиротворяющая медленная часть из только что выпущенной архивной записи Шестой симфонии Шуберта в исполнении Лондонского симфонического оркестра под управлением Йозефа Крипса.