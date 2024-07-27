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Я знаю три ноты: Найк Борзов дебютировал в музыкальном спектакле

В парке Горького представили премьеру, вдохновленную недавним альбомом певца и «Американской утопией» Дэвида Бирна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Поклонников творчества Найка Борзова пригласили поздним вечером на «Плюс Дачу» в парк Горького, чтобы те первыми могли оценить спектакль «Потерянный среди звезд». Также называется новый альбом музыканта. Режиссер Юрий Квятковский решил поставить эксперимент и с оглядкой на пример ветерана американского рока Дэвида Бирна инсценировал пластинку. «Известия» побывали на предпремьерном показе и оценили как задумку режиссера, так и актерские способности музыканта.

Звезда в трениках

Путь до концертной площадки по темным аллеям настраивал на нечто инфернальное. Анонс обещал часовое представление, что примиряло с поздним началом. Начало с небольшим опозданием тут же заставило прислушаться к тому, что происходит на сцене. Под тревожную музыку из темноты перед залом появился Найк Борзов в сером наряде в стиле бохо. На голове у него был капюшон. В аналогичных стильных трениках и вытянутых майках вышли актеры — Петр Скворцов и Дарья Антонюк.

Актер Петр Скворцов, музыкант Найк Борзов и певица Дарья Антонюк (слева направо) в сцене из спектакля «Потерянный среди звезд»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Всё в этом мире пыль, — обреченно произнес Борзов.

— Пыль? — удивляется Антонюк.

— В среднем за свою жизнь человек проходит 120 тысяч километров, — утверждает Скворцов.

— Это как три раза обойти планету по экватору. Но вот вопрос — куда и зачем?

Далее следует странный разговор про пыль веков, язык, который рано или поздно станет мертвым, про историю человечества, которая в сравнении с масштабами вселенной — микроскопический чих.

В Парке Горького представили премьеру, вдохновленную недавним альбомом певца и «Американской утопией» Дэвида Бирна

Найк Борзов в сцене из спектакля режиссера Юрия Квятковского «Потерянный среди звезд»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Задумываться об этом главному герою круто и стремно одновременно (именно такие эпитеты он находит), что уж говорить о зрителях. Найк Борзов пускает пыль в глаза собеседников и продолжает философствовать.

— Как бы ты ни пыжился, всё бессмысленно. Амбиции — это тоже пыль, — говорит Борзов.

— Пыль волшебная! — подтверждает Антонюк.

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— О! Можно и мне тоже немного этой волшебной пыли? — выпрашивает Скворцов.

— Волшебная пыль бывает только в сказке. В реальности за волшебство всегда надо платить. А если надо платить, то это уже не сказка, а чей-то бизнес и ты в нем товар. Понимаешь?

А еще есть звездная пыль — плюс краткий курс физики об агрегатном состоянии вещества и прочее. И когда звезда взрывается, то звездная пыль разлетается по всей вселенной. И вообще человек на 97% состоит из звездного вещества.

В Парке Горького представили премьеру, вдохновленную недавним альбомом певца и «Американской утопией» Дэвида Бирна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Физика, астрономия, философия, а еще индуистские мантры льются на зрителя. Кислое с пресным, понятное только просвещенным. Но когда, пробираясь через дымовую завесу и сложные образы текстов, Найк Борзов запел, всё стало понятно даже не знатокам. «Что ты тут делаешь, детка? Как забралась ты сюда?» — строчки из песни «Равновесие» порой скатываются в дворовую лексику. Но из-за невнятной дикции слов было не разобрать. Отметим, что шоу имеет возрастной ценз «+18».

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Нашелся «Потерянный среди звезд»

Подача текста Петром Скворцовым выделялась среди его коллег по сцене. Видна хорошая школа — Школа-студия МХАТ, рука мастера Дмитрия Брусникина и театральный бэкграунд. Найк Борзов нервничал и очень старался не забыть текст. Дарья Антонюк великолепная вокалистка и очень пластичная актриса.

Спектакль поставил режиссер Юрий Квятковский, славящийся симбиозом разных жанров. За основу он взял альбом Найка Борзова «Потерянный среди звезд», выпущенный в 2022 году. Он объединил восемь треков в одну драматическую канву, чтобы рассказать философскую историю о герое, оказавшемся в кризисной ситуации. В поисках ответов на вопросы о смысле жизни персонаж погружается в исследование микро- и макрокосмоса окружающей действительности.

Найк Борзов в сцене из спектакля режиссера Юрия Квятковского «Потерянный среди звезд»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Режиссер нашел в текстах композиций некую драматургию, из которой можно было сложить представление.

Альбом «Потерянный среди звезд» Найк Борзов оформил в виде музыкальной пьесы в двух действиях, с прологом и эпилогом. Первый акт автор называет провокационным. В нем много злости, негатива и нецензурных выражений. А второй акт классический метафизический. Там можно услышать привычного Борзова.

Когда Юра Квятковский предложил эту авантюру, я с радостью согласился, — говорит Найк Борзов. — Кто бы мог подумать, что альбом обретет живую форму и станет музыкальным спектаклем! Получился очень необычный формат: это и музыка, и движения, и танцы, и разговоры о высоком, вечном и главном.

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С оглядкой на Бродвей

Хореограф постановки Александр Тронов заставил двигаться не только Борзова и актеров. Вместе с ними, пританцовывая по сцене, передвигаются с десяток музыкантов. Трубач, саксофонист, барабанщица, перкуссионист, клавишники, гитаристы. На каждом надеты горящие красным светом очки. Всё это создает идеальный баланс между театральными и концертными формами. В состав группы-труппы попали не только музыканты Борзова, но и актеры с музыкальным образованием. Например, та же Дарья Антонюк мало того, что окончила Школу-студию МХАТ, но еще и победила в шоу «Голос».

Важную роль играет и оператор. Он ведет съемку спектакля, а видеопроекция с наложением фильтров на изображение выводится на экран в глубине сцены.

В Парке Горького представили премьеру, вдохновленную недавним альбомом певца и «Американской утопией» Дэвида Бирна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Позаботились организаторы представления и о слабослышащих зрителях. Для них слева на сцене весь спектакль пританцовывала сурдопереводчица.

Как говорит один из организаторов проекта Энрико Мазавришвили, неожиданный формат спектакля по музыкальному альбому — новаторский и нестандартный подход к переосмыслению творчества любимых исполнителей. Пример Найка Борзова — подтверждение интересной подачи.

Референсом к постановке «Потерянный среди звезд» для режиссера Юрия Квятковского стал бродвейский мюзикл «Американская утопия» Дэвида Бирна. Один из создателей группы Talking Heads, представитель новой волны, член Зала славы рок-н-рола в 2019 году поставил это шоу. Спектакль с оглушительным успехом прошел на сцене Colonial Theatre в Бостоне.

Бродвейский мюзикл «Американская утопия» сценариста Дэвида Бирна

Бродвейский мюзикл «Американская утопия» сценариста Дэвида Бирна

Фото: 40 Acres & a Mule Filmworks

А на следующий год Бирн получил «Грэмми» как автор самого лучшего музыкального театрального альбома. Ведь мюзикл «Американская утопия» родился из одноименной пластинки.

Возможно, и у нас приживется подобная подача музыкального контента. Напомнить лишний раз о себе и дать вторую жизнь альбому — прекрасная затея. Спектакль завершился хитом Найка Борзова «Верхом на звезде». Зажигательные танцы на сцене осыпали килограммами блестящих конфетти. «Поверь мне, что всё не напрасно. Верь мне…» — зафиналил Найк Борзов.

Как пообещали создатели, большая премьера «Потерянный среди звезд» состоится этой осенью. Следите за афишей «Известий».

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