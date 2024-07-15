Звезды час: SHAMAN, группа из Южной Кореи, секретный гость и рекорд России

Главные звезды российской музыки и зарубежные гости, тысячи зрителей, беспощадное солнце и рекорды России: в Москве 13 и 14 июля отгремел двухдневный фестиваль под открытым небом VK Fest, флагманское мероприятие серии концертов и ивентов по всей стране в течение лета. В этом году фестиваль прошел на новой площадке — в «Лужниках». О том, чем удивляли артисты, в чем россиянам признались k-pop-звезды из Южной Кореи и кто в лайнапе до последнего скрывался под маской секретного гостя, — в материале «Известий».

Стадионный размах

В прошлые годы VK Fest в Москве проходил в парке Горького, в этом он переехал в «Лужники». Утро первого дня фестиваля отчасти поэтому напомнило кадр из «Богемской рапсодии», где тысячи людей стекаются к стадиону «Уэмбли» на концерт Queen. Только в этом случае всё действо происходило за пределами самой арены: сцены и другие развлекательные площадки разместились вокруг нее.

Открыл музыкальную программу гимном России автор и исполнитель песен SHAMAN. Специально приехавших к нему с самого утра поклонников он, конечно, не оставил без своего главного хита «Я русский», а журналистов — без интриги. Перед выходом на сцену он пообещал «ответку» за блокировку своего YouTube-канала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Недавно был заблокирован мой YouTube-канал, вы все это прекрасно знаете. Песни как писались, так они и пишутся, как я жил, так буду жить и дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир, — заявил музыкант.

VK Fest — это когда всё, везде и сразу. Эстафету на главной — Синей сцене — приняли Валя Карнавал, дуэт HammAli & Navai, Мот, Баста и другие топовые артисты. Самым эффектным стало выступление Димы Билана. Шоу такого уровня обычно устраивают на сольных концертах: певец то поднимался на вращающемся подиуме, то на тросах взмывал к небу и делал кувырки в воздухе, не переставая петь. Во время одного из номеров компанию на сцене ему составил Soda Luv. Артисты исполнили их новую совместную песню «Рассвет».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

До этого Soda Luv пел на Белой сцене. Там же за музыкальное настроение отвечали Кишлак, «Три дня дождя» и другие. На Фиолетовой — Минаева, Khvicha Lucca, Sati Ethnica. А одним из главных сюрпризов в зоне инфлюенсеров стала южнокорейская группа W24. Пели с заметным акцентом, но с большим старанием русские хиты и одну авторскую песню, тоже на русском. Бойз-бенд не первый раз в столице и успел проникнуться к стране и местным поклонникам теплыми чувствами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Я люблю Россию!» — прокричал со сцены барабанщик, приветствуя ликующих фанатов жанра.

В зоне «Лекторий» тем временем Сергей Безруков говорил о ключах к успеху в актерской профессии, актер Милош Бикович — о взаимодействии со зрителем. Еще он прокомментировал грядущий турецкий ремейк «Холопа».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Считаю, что это прекрасно. Это один из 10–11 ремейков. Я видел трейлер монгольского ремейка, французского. Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом, мы нашу систему ценностей закладываем в весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории, — сказал Милош Бикович.

Одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы. В целом на всей территории вокруг стадиона расположились сотни тематических интерактивных зон. Москва по традиции стала пятым и последним городом на карте фестиваля в этом году. До этого VK Fest отгремел в Уфе, Красноярске, «Сириусе» (Сочи) и Санкт-Петербурге.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Московский VK Fest в этом году посетило больше 85 тыс. человек. Это наш новый рекорд в Москве. В начале следующей недели мы вернемся с цифрами, подведем итоги посещаемости всех пяти фестивалей в этом году, — сказал журналистам сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

И это несмотря на то, что погода посетителей не щадила. В первый день — 30-градусная жара и палящее солнце. Некоторым людям даже понадобилась помощь медиков.

Сорвали маски

Второй день фестиваля в этом смысле оказался проще: небо затянуло облаками. А вот программа оказалась всё такой же горячей. В «Лектории» — чета Плющенко, Дарья Донцова. В лайнапе — INSTASAMKA и Лолита, Dabro, Ева Польна, Тимати.

Главная сцена была заряжена фейерверками, но и происходящее на ней к вечеру было чередой ярких вспышек. В рамках VK Мегамикса перед зрителями по очереди выступили кумиры разных эпох — «На-На» с «Фаиной», «Рок-острова» с «Ничего не говори», «Отпетые мошенники» с «Люби меня, люби», Шура с «Холодной луной», который тоже на тросах полетал над «Лужниками». Организаторы, кроме прочего, почтили память Децла, включив несколько его песен и показав исполнителя на больших экранах.

Главной интригой стал секретный музыкальный гость, которому предстояло закрыть масштабный фестиваль. Имя до последнего держали в секрете. Раскусила его многотысячная толпа только с первыми аккордами «Когда мы были молодыми» — на сцену вышел один из любимых хитмейкеров нескольких поколений Сергей Жуков.

Многотысячная толпа разных возрастов отдалась безудержному танцу, скандируя с «Руки Вверх!» «Крошка моя», «А он тебя целует», «Танцуй», «Алешка» и первую песню группы, с которой в 1995-м началась ее история, — «Студент». А под «Чужие губы» солист заставил всех собравшихся синхронно повторять самое модное танцевальное движение 90-х. Финальными аккордами стали хит «Забирай меня скорей» и мощный салют над сценой.

Под занавес фестиваля команда получила сертификаты Книги рекордов России. VK Fest объединил в Уфе, Красноярске, «Сириусе», Санкт-Петербурге и Москве 277 артистов (музыкальных коллективов) и блогеров — на 102 больше, чем годом ранее. Также VK Fest поставил новый рекорд: в наибольшем количестве активностей, проведенных в рамках фестиваля, — 160.