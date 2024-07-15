Звезды час: SHAMAN, группа из Южной Кореи, секретный гость и рекорд России
Главные звезды российской музыки и зарубежные гости, тысячи зрителей, беспощадное солнце и рекорды России: в Москве 13 и 14 июля отгремел двухдневный фестиваль под открытым небом VK Fest, флагманское мероприятие серии концертов и ивентов по всей стране в течение лета. В этом году фестиваль прошел на новой площадке — в «Лужниках». О том, чем удивляли артисты, в чем россиянам признались k-pop-звезды из Южной Кореи и кто в лайнапе до последнего скрывался под маской секретного гостя, — в материале «Известий».
Стадионный размах
В прошлые годы VK Fest в Москве проходил в парке Горького, в этом он переехал в «Лужники». Утро первого дня фестиваля отчасти поэтому напомнило кадр из «Богемской рапсодии», где тысячи людей стекаются к стадиону «Уэмбли» на концерт Queen. Только в этом случае всё действо происходило за пределами самой арены: сцены и другие развлекательные площадки разместились вокруг нее.
Открыл музыкальную программу гимном России автор и исполнитель песен SHAMAN. Специально приехавших к нему с самого утра поклонников он, конечно, не оставил без своего главного хита «Я русский», а журналистов — без интриги. Перед выходом на сцену он пообещал «ответку» за блокировку своего YouTube-канала.
— Недавно был заблокирован мой YouTube-канал, вы все это прекрасно знаете. Песни как писались, так они и пишутся, как я жил, так буду жить и дальше. И скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир, — заявил музыкант.
VK Fest — это когда всё, везде и сразу. Эстафету на главной — Синей сцене — приняли Валя Карнавал, дуэт HammAli & Navai, Мот, Баста и другие топовые артисты. Самым эффектным стало выступление Димы Билана. Шоу такого уровня обычно устраивают на сольных концертах: певец то поднимался на вращающемся подиуме, то на тросах взмывал к небу и делал кувырки в воздухе, не переставая петь. Во время одного из номеров компанию на сцене ему составил Soda Luv. Артисты исполнили их новую совместную песню «Рассвет».
До этого Soda Luv пел на Белой сцене. Там же за музыкальное настроение отвечали Кишлак, «Три дня дождя» и другие. На Фиолетовой — Минаева, Khvicha Lucca, Sati Ethnica. А одним из главных сюрпризов в зоне инфлюенсеров стала южнокорейская группа W24. Пели с заметным акцентом, но с большим старанием русские хиты и одну авторскую песню, тоже на русском. Бойз-бенд не первый раз в столице и успел проникнуться к стране и местным поклонникам теплыми чувствами.
«Я люблю Россию!» — прокричал со сцены барабанщик, приветствуя ликующих фанатов жанра.
В зоне «Лекторий» тем временем Сергей Безруков говорил о ключах к успеху в актерской профессии, актер Милош Бикович — о взаимодействии со зрителем. Еще он прокомментировал грядущий турецкий ремейк «Холопа».
— Считаю, что это прекрасно. Это один из 10–11 ремейков. Я видел трейлер монгольского ремейка, французского. Это значит, что мы создаем универсальные истории. Таким образом, мы нашу систему ценностей закладываем в весь мир. Я горжусь, что был частью такой истории, — сказал Милош Бикович.
Одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы. В целом на всей территории вокруг стадиона расположились сотни тематических интерактивных зон. Москва по традиции стала пятым и последним городом на карте фестиваля в этом году. До этого VK Fest отгремел в Уфе, Красноярске, «Сириусе» (Сочи) и Санкт-Петербурге.
— Московский VK Fest в этом году посетило больше 85 тыс. человек. Это наш новый рекорд в Москве. В начале следующей недели мы вернемся с цифрами, подведем итоги посещаемости всех пяти фестивалей в этом году, — сказал журналистам сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.
И это несмотря на то, что погода посетителей не щадила. В первый день — 30-градусная жара и палящее солнце. Некоторым людям даже понадобилась помощь медиков.
Сорвали маски
Второй день фестиваля в этом смысле оказался проще: небо затянуло облаками. А вот программа оказалась всё такой же горячей. В «Лектории» — чета Плющенко, Дарья Донцова. В лайнапе — INSTASAMKA и Лолита, Dabro, Ева Польна, Тимати.
Главная сцена была заряжена фейерверками, но и происходящее на ней к вечеру было чередой ярких вспышек. В рамках VK Мегамикса перед зрителями по очереди выступили кумиры разных эпох — «На-На» с «Фаиной», «Рок-острова» с «Ничего не говори», «Отпетые мошенники» с «Люби меня, люби», Шура с «Холодной луной», который тоже на тросах полетал над «Лужниками». Организаторы, кроме прочего, почтили память Децла, включив несколько его песен и показав исполнителя на больших экранах.
Главной интригой стал секретный музыкальный гость, которому предстояло закрыть масштабный фестиваль. Имя до последнего держали в секрете. Раскусила его многотысячная толпа только с первыми аккордами «Когда мы были молодыми» — на сцену вышел один из любимых хитмейкеров нескольких поколений Сергей Жуков.
Многотысячная толпа разных возрастов отдалась безудержному танцу, скандируя с «Руки Вверх!» «Крошка моя», «А он тебя целует», «Танцуй», «Алешка» и первую песню группы, с которой в 1995-м началась ее история, — «Студент». А под «Чужие губы» солист заставил всех собравшихся синхронно повторять самое модное танцевальное движение 90-х. Финальными аккордами стали хит «Забирай меня скорей» и мощный салют над сценой.
Под занавес фестиваля команда получила сертификаты Книги рекордов России. VK Fest объединил в Уфе, Красноярске, «Сириусе», Санкт-Петербурге и Москве 277 артистов (музыкальных коллективов) и блогеров — на 102 больше, чем годом ранее. Также VK Fest поставил новый рекорд: в наибольшем количестве активностей, проведенных в рамках фестиваля, — 160.