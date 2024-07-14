Музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом VK Fest поставил новый рекорд по количеству выступивших артистов и блогеров, а также обновил прежний по числу активностей. Рекорды были зафиксированы 14 июля, в последний день VK Fest в Москве.

VK Fest объединил в Уфе, Красноярске, «Сириусе», Санкт-Петербурге и Москве 277 артистов, музыкальных коллективов и блогеров. Они вышли на сцены в рамках фестиваля. В прошлом году перед зрителями мероприятия выступили 175 гостей.

Также VK Fest поставил рекорд в наибольшем количестве активностей в рамках фестиваля. Всего их было 160.

Достижения зафиксированы в Книге рекордов России.

Первый день VK Fest включал в себя ярчайшие косплей-шоу, лектории и фан-встречи. Мощнейшее начало фестивалю обеспечил автор и исполнитель песен SHAMAN. Часть зрителей ехала сюда специально ради выступления этого артиста. Удивил фанатов и Дима Билан, который буквально взлетел над сценой, устроив акробатическое шоу.

Одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы.

Книга рекордов России — это постоянно пополняемый информационный банк российских рекордов. Большая часть попавших в нее достижений посвящена спорту, архитектуре, человеку и географии. За 12 лет туда вошло более 4 тыс. рекордов. Сертификаты получили известные политики, деятели культуры, спортсмены, артисты, такие как политик Владимир Жириновский, певцы Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Ольга Бузова, спортсмен Хабиб Нурмагомедов и другие деятели.