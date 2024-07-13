Масштабный фестиваль VK Fest проходит под открытым небом в Москве
Масштабный фестиваль под открытым небом VK Fest проходит в «Лужниках» на десятках площадок.
Мощнейшее начало фестивалю обеспечил автор и исполнитель песен SHAMAN. Часть зрителей ехала сюда специально ради выступления этого артиста, и он, в свою очередь, выкладывался по полной в эту изнурительную жару.
«Он несет в массы действительно то, что нам сейчас нужно. Любовь к нашей Родине, какую-то преданность ей», — поделилась одна из зрительниц с корреспондентом Ксенией Солдатовой.
Другая посетительница пожелала артисту исполнить больше патриотических песен.
«Желаю SHAMAN большого продвижения в его музыке. Больше успехов и больше патриотических песен», — указала она.
Для гостей выступали популярные артисты разных направлений: от Тимати до новых имен, которые только начали завоевывать сцену.
У участников события есть возможность поговорить с актерами кино, блогерами-миллионниками и поучаствовать в танцевальных баттлах. Отдельная зона здесь для инфлюенсеров, которые сегодня активно переезжают на российские интернет-площадки.
Одной из наиболее популярных точек у гостей стал стенд, посвященный самому ожидаемому фэнтезийному блокбастеру 2025 года «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат при поддержке Национальной Медиа Группы. В целом на всей территории вокруг стадиона расположились сотни тематических интерактивных зон.
Фестиваль проходит в парке «Лужники» в Москве 13 и 14 июля.