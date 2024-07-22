Все везде и сразу: концерт МакSим, киноклуб Цыпкина, модное шоу в доме Пашкова
В доме Пашкова с размахом прошел модный показ Mastersuit. Александр Цыпкин провел киноклуб на Патриарших прудах. На закрытом светском показе сериала с Энтони Хопкинсом в «Зарядье» в танце сразились гладиаторы. МакSим выступила на «Вечернем звуке On air», а Люся Чеботина, Mary Gu и Артем Качер спели караоке с поклонниками. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Закрытый бранч дизайнера Рушева
Что в начале рабочей недели может быть приятнее перерыва на неспешный двухчасовой бранч, решил дизайнер украшений Георгий Рушев и собрал во вторник, 16 июля, друзей из мира моды в 0.75 Please Moscow. Возможно, 30-градусная жара навеяла мечты о море — встречал гостей хозяин званого обеда в белой бескозырке и майке, точно матрос с фешен-рейса. Появившийся среди приглашенных стилист Евгений Седой в темном пиджаке с белой окантовкой в этом смысле был скорее похож на капитана лайнера. Уважили визитом эксперт моды Владислав Лисовец, стилисты Миша и Китти, телеведущая Аврора. Как итог — перемерили новые творения Рушева из коллекции Genesis (цепи и хупы с тринкетами из перламутра, подвески в форме капель воды) и отведали угощения от шефа из Сибири Александра Кучерова.
Модное шоу в доме Пашкова
В среду, 17 июля, центром притяжения столичной светской публики стал один из самых знаменитых особняков Москвы — дом Пашкова, возведенный в конце XVIII века и названный именем своего первого хозяина. Поводом для торжества стал показ Mastersuit, который в прошлом уже задал планку по зрелищности модных шоу — команда устраивала показы в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и прямо на перроне Витебского вокзала Санкт-Петербурга.
Во дворе дома Пашкова гостей встречала элегантная белая ковровая дорожка, россыпь цветов. Угощали безалкогольным шампанским, что редкость на светских приемах, и мороженым. Сам показ прошел внутри. В первых рядах были Лиза Моряк, Виктория Дайнеко, Надежда Сысоева, Регина Тодоренко, Аделина Сотникова, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, Александра Киселева. Посетили шоу и выпускницы нового «Холостяка» (шоу «Невеста. Экстра любовь»): Алиса Кретова, Ольга Меганская, Валерия Некрасова. Поддерживали Елизавету Ткаченко, которая была в числе моделей. Под аккомпанемент композитора Николы Мельникова модный дом представил линию Evening Essentials, посвященную основам женского гардероба. Финальным аккордом стало выступление Jony.
Киноклуб Александра Цыпкина
Четверг, 18 июля, выдался настолько насыщенным на мероприятия, что героям столичной светской хроники пришлось проявить настоящие чудеса логистики. Некоторые делились, что получили в этот день пять, а то и семь приглашений. В «Дзен кафе by BRO&N» на Патриарших вечером этого дня писатель и сценарист Александр Цыпкин встречал гостей, скромно сидя на подоконнике. Эксперт моды Владислав Лисовец, словно герой красивого итальянского фильма, подъехал прямо к входу на мопеде и в шлеме, определенно выиграв не только в самом эффектном появлении, но и у столичных пробок. Те, кто не пытался успеть отметиться на других ивентах, остались на показ трех короткометражных фильмов, снятых по сценариям Александра Цыпкина: «Это не важно», «Твою мать, Иннокентий» и «Утренний секс». Вместе с писателем гости обсуждали секреты написания материала и учились собирать сюжетные арки в цельную картину. Всё под блюда от шеф-повара Мирко Дзаго.
Премьера сериала «Обреченные на славу»
В ресторане «Восход» в «Зарядье» тем временем гремел закрытый показ исторической драмы о Римской империи «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Прошел он под девизом «Хлеба и зрелищ» — публику угощали всевозможными яствами, тешили гладиаторы, сражавшиеся в танцевальном поединке. Завершился вечер показом первой серии сериала (доступен на «Амедиатеке» с 19 июля). Среди зрителей были дизайнер Александр Арутюнов, актрисы Сабина Ахмедова, Мария Андреева. Появился и Владислав Лисовец, но в другом луке. Загадка — в какой момент в этом плотном графике эксперт моды успел переодеться.
МакSим на «Вечернем звуке On air»
В Московском городском гольф-клубе тем же вечером состоялся седьмой «Вечерний звук» и первый под открытым небом. Это серия концертов в поддержку релизов артистов. Музыканты исполняют новый трек и любимые хиты — визитные карточки. В этот раз героями презентации стали Мари Краймбрери, Анна Седокова, Ольга Серябкина, Мария Зайцева, PushNova, рейв-исполнительница DEAD BLONDE, DJ SMASH, хип-хоп-исполнитель ST, поп-группы 5УТРА и «Мохито», а также Бакс, Зомб, WALLEM и Антон Токарев. А закрывала вечер певица МакSим, с которой зрители слились в хоре под «Знаешь ли ты», «Отпускаю», «Научусь летать», «Нежность».
«Караоке мечты» со звездами
С песней прошел вечер четверга и на «Плюс Даче» в парке Горького. Там устроили «Караоке мечты». В случайном порядке на одного из гостей в зале падал свет прожектора, после чего ведущий выбирал артиста, с которым везунчик будет петь. Звездами вечера стали Mary Gu, Blizkey, ThomasMraz, Люся Чеботина, Артем Качер. Между песнями гости сражались в музыкальных викторинах — угадывали песни по мелодии или эмодзи, в которых зашифровано название трека.
Шоукейс AVG
Завершали неделю герои столичной светской хроники в новом спортивном и культурном поп-ап-пространстве Fonbase в «Лужниках», где проходят футбольные и баскетбольные игры, кинопоказы, музыкальные лайвы. В воскресенье, 21 июля, там состоялся шоукейс объединения AVG. Гости слушали сеты 4EU3, Kass, Romsta, Cherocky, Lesha Mironov и других резидентов, участвовали в паблик-токах о сникерхед-культуре.