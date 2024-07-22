Все везде и сразу: концерт МакSим, киноклуб Цыпкина, модное шоу в доме Пашкова

В доме Пашкова с размахом прошел модный показ Mastersuit. Александр Цыпкин провел киноклуб на Патриарших прудах. На закрытом светском показе сериала с Энтони Хопкинсом в «Зарядье» в танце сразились гладиаторы. МакSим выступила на «Вечернем звуке On air», а Люся Чеботина, Mary Gu и Артем Качер спели караоке с поклонниками. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.

Закрытый бранч дизайнера Рушева

Дизайнер Георгий Рушев, дизайнер-модельер Мария Цигаль, стилист Евгений Седой (слева направо) Фото: Сергей Бойко Телеведущая Ирина Юдина (Аврора) Фото: Сергей Бойко Стилист Владислав Лисовец Фото: Сергей Бойко

Что в начале рабочей недели может быть приятнее перерыва на неспешный двухчасовой бранч, решил дизайнер украшений Георгий Рушев и собрал во вторник, 16 июля, друзей из мира моды в 0.75 Please Moscow. Возможно, 30-градусная жара навеяла мечты о море — встречал гостей хозяин званого обеда в белой бескозырке и майке, точно матрос с фешен-рейса. Появившийся среди приглашенных стилист Евгений Седой в темном пиджаке с белой окантовкой в этом смысле был скорее похож на капитана лайнера. Уважили визитом эксперт моды Владислав Лисовец, стилисты Миша и Китти, телеведущая Аврора. Как итог — перемерили новые творения Рушева из коллекции Genesis (цепи и хупы с тринкетами из перламутра, подвески в форме капель воды) и отведали угощения от шефа из Сибири Александра Кучерова.

Модное шоу в доме Пашкова

Актриса Лиза Моряк Фото: Саша Мурашкин Актриса Надежда Сысоева Фото: Саша Мурашкин Певица Виктория Дайнеко Фото: Саша Мурашкин Основатель международного бренда Mastersuit Рамон Паласиос-Фернандес с супругой Татьяной и композитор Никола Мельников (справа налево) Фото: Саша Мурашкин Телеведущая Регина Тодоренко Фото: Саша Мурашкин Актриса Александра Киселева Фото: Саша Мурашкин Визажист Сердар Камбаров Фото: Саша Мурашкин Актриса Маргарита Аброськина и актер Олег Гаас Фото: Саша Мурашкин Светский обозреватель «Известий» Валерия Чуб Фото: Роман Кутерин

В среду, 17 июля, центром притяжения столичной светской публики стал один из самых знаменитых особняков Москвы — дом Пашкова, возведенный в конце XVIII века и названный именем своего первого хозяина. Поводом для торжества стал показ Mastersuit, который в прошлом уже задал планку по зрелищности модных шоу — команда устраивала показы в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и прямо на перроне Витебского вокзала Санкт-Петербурга.

Во дворе дома Пашкова гостей встречала элегантная белая ковровая дорожка, россыпь цветов. Угощали безалкогольным шампанским, что редкость на светских приемах, и мороженым. Сам показ прошел внутри. В первых рядах были Лиза Моряк, Виктория Дайнеко, Надежда Сысоева, Регина Тодоренко, Аделина Сотникова, Олег Гаас и Маргарита Аброськина, Александра Киселева. Посетили шоу и выпускницы нового «Холостяка» (шоу «Невеста. Экстра любовь»): Алиса Кретова, Ольга Меганская, Валерия Некрасова. Поддерживали Елизавету Ткаченко, которая была в числе моделей. Под аккомпанемент композитора Николы Мельникова модный дом представил линию Evening Essentials, посвященную основам женского гардероба. Финальным аккордом стало выступление Jony.

Киноклуб Александра Цыпкина

Писатель Александр Цыпкин Фото: Екатерина Анохина Стилист Владислав Лисовец Фото: Екатерина Анохина Руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства «VK Культура» Александра Звездина Фото: Екатерина Анохина Директор по развитию Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос с супругой Ольгой Фото: Екатерина Анохина Блогер Павел Камин Фото: Екатерина Анохина PR-директор и продюсер Филипп Лобачев Фото: Екатерина Анохина

Четверг, 18 июля, выдался настолько насыщенным на мероприятия, что героям столичной светской хроники пришлось проявить настоящие чудеса логистики. Некоторые делились, что получили в этот день пять, а то и семь приглашений. В «Дзен кафе by BRO&N» на Патриарших вечером этого дня писатель и сценарист Александр Цыпкин встречал гостей, скромно сидя на подоконнике. Эксперт моды Владислав Лисовец, словно герой красивого итальянского фильма, подъехал прямо к входу на мопеде и в шлеме, определенно выиграв не только в самом эффектном появлении, но и у столичных пробок. Те, кто не пытался успеть отметиться на других ивентах, остались на показ трех короткометражных фильмов, снятых по сценариям Александра Цыпкина: «Это не важно», «Твою мать, Иннокентий» и «Утренний секс». Вместе с писателем гости обсуждали секреты написания материала и учились собирать сюжетные арки в цельную картину. Всё под блюда от шеф-повара Мирко Дзаго.

Премьера сериала «Обреченные на славу»

Актриса Мария Андреева Фото: пресс-служба «Амедиатеки» Стилист Владислав Лисовец Фото: пресс-служба «Амедиатеки» Главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева Фото: пресс-служба «Амедиатеки» Актриса Сабина Ахмедова Фото: пресс-служба «Амедиатеки» Дизайнер Александр Арутюнов Фото: пресс-служба «Амедиатеки»

В ресторане «Восход» в «Зарядье» тем временем гремел закрытый показ исторической драмы о Римской империи «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Прошел он под девизом «Хлеба и зрелищ» — публику угощали всевозможными яствами, тешили гладиаторы, сражавшиеся в танцевальном поединке. Завершился вечер показом первой серии сериала (доступен на «Амедиатеке» с 19 июля). Среди зрителей были дизайнер Александр Арутюнов, актрисы Сабина Ахмедова, Мария Андреева. Появился и Владислав Лисовец, но в другом луке. Загадка — в какой момент в этом плотном графике эксперт моды успел переодеться.

МакSим на «Вечернем звуке On air»

Фото: пресс-служба HiFi-стриминга «Звук» МакSим

В Московском городском гольф-клубе тем же вечером состоялся седьмой «Вечерний звук» и первый под открытым небом. Это серия концертов в поддержку релизов артистов. Музыканты исполняют новый трек и любимые хиты — визитные карточки. В этот раз героями презентации стали Мари Краймбрери, Анна Седокова, Ольга Серябкина, Мария Зайцева, PushNova, рейв-исполнительница DEAD BLONDE, DJ SMASH, хип-хоп-исполнитель ST, поп-группы 5УТРА и «Мохито», а также Бакс, Зомб, WALLEM и Антон Токарев. А закрывала вечер певица МакSим, с которой зрители слились в хоре под «Знаешь ли ты», «Отпускаю», «Научусь летать», «Нежность».

«Караоке мечты» со звездами

Фото: пресс-служба «Яндекс Музыки»

С песней прошел вечер четверга и на «Плюс Даче» в парке Горького. Там устроили «Караоке мечты». В случайном порядке на одного из гостей в зале падал свет прожектора, после чего ведущий выбирал артиста, с которым везунчик будет петь. Звездами вечера стали Mary Gu, Blizkey, ThomasMraz, Люся Чеботина, Артем Качер. Между песнями гости сражались в музыкальных викторинах — угадывали песни по мелодии или эмодзи, в которых зашифровано название трека.

Шоукейс AVG

Завершали неделю герои столичной светской хроники в новом спортивном и культурном поп-ап-пространстве Fonbase в «Лужниках», где проходят футбольные и баскетбольные игры, кинопоказы, музыкальные лайвы. В воскресенье, 21 июля, там состоялся шоукейс объединения AVG. Гости слушали сеты 4EU3, Kass, Romsta, Cherocky, Lesha Mironov и других резидентов, участвовали в паблик-токах о сникерхед-культуре.