На деревню к девушке: SHAMAN едет в село, Баста — в клуб

«Пикник» возвращается с новыми песнями, SHAMAN берет в руки баян, а Баста бросает вызов Моби. Среди релизов этой недели громких российских новинок куда больше, чем зарубежных. Хотя, конечно, никак нельзя проигнорировать альбом Deep Purple «=1», но ему мы посвятили отдельную статью. Здесь же расскажем, на что еще стоит обратить внимание меломанам.

«Пикник» — «Один на один»

«Пикник» выпустил первый полноформатный релиз после теракта в «Крокус Сити Холле». Само по себе это уже примечательный факт. Ведь тогда, в марте, были опасения, что группа в принципе прекратит существование. Или, как минимум, надолго замолчит, «заляжет на дно», чтобы трагический фон отошел как можно дальше. Но Эдмунд Шклярский со товарищи решил, наоборот, развить максимальную творческую активность. Сначала музыканты дали большой концерт-реквием в Петербурге, затем опубликовали сингл с символичным названием «Гитары тихие рыданья», ну а теперь на стримингах появился и лонгплей, включающий 14 композиций. Среди них и пророческая «Ничего, ничего не бойся», которую «Пикник» исполнял на концертах еще с начала года. Напомним текст припева: «Ничего, ничего не бойся / Ни огня, ни звенящую тень / Утром кровью своей умойся / И встряхни расцветающий день». Согласитесь, надо иметь немалую смелость, чтобы сохранить трек в репертуаре, а не постараться забыть, как страшный сон. Но в этом весь Шклярский.

Конечно, слушатели неизбежно будут выискивать и в других номерах пластинки переклички с теми жуткими событиями. Скажем, в песне «Тихая надежда» с удивительным клавесинным звучанием в аккомпанементе. Однако, во-первых, стихи «Пикника» почти всегда иносказательны и метафоричны, и свежий материал не исключение. А во-вторых, музыканты явно хотят показать этим релизом, что жизнь продолжается вопреки всему. Да, он негромкий, овеянный легкой печалью, по общему настроению осенний, а вовсе не летний (есть даже маленькая инструменталка, которая так и называется: «Осеннее»). И всё же хочется видеть в нем взгляд в будущее, а не в прошлое.

SHAMAN — «Душа нараспашку»

Певец SHAMAN решил обернуть блокировку своего YouTube-канала себе на пользу и в качестве «ответки» устроил митинг-концерт напротив американского посольства. А заодно и выпустил новый клип (разумеется, уже не на YouTube — однако и там найти перезаливы не составит труда). Удастся ли набрать ролику сопоставимое количество просмотров на альтернативных площадках, покажет время, но пиар-акцию как таковую нельзя не признать удачной. Что же касается художественной составляющей — песни и ролика, — здесь всё сложнее.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Начинается видео с того, что Ярослав приезжает в деревню вместе с друзьями на машине «Победа», предлагает «раскачать это место», берет вместо предложенной электрогитары баян («есть кое-что получше») и начинает петь почему-то под гитарный аккомпанемент, а вовсе не под баян. Ну а дальше — катание на тракторе, поцелуи с пышногрудой дояркой и питье молока прямо из банки. Всё это вкупе с музыкой, построенной на простейших гармонических оборотах, выглядит откровенной иронией, кринжем, доведенным до предела. Но нельзя исключать, что сам артист вполне серьезен и, напротив, сознательно пытается убедить публику пересмотреть отношение к подобному набору образов: визуальных и звуковых. Не «клюква», а возврат к истокам; не дурновкусие, а искренность и бесхитростность. Насколько это убедительно, судить зрителям.

Stray Kids — Chk Chk Boom

Вероятно, 19 июля было обведено в календаре у многих фанатов кей-попа. В этот день их ждал не один, а сразу два громких релиза: группа Stray Kids выпустила новый мини-альбом ATE, а участник BTS Чимин представил второй сольный лонгплей Muse.

Поскольку Чимин сейчас проходит обязательную для всех мужчин в Южной Корее службу в армии, полноценного промо у альбома не планируется. Но даже если бы оно было, то победителями заочного соревнования всё равно стоит признать Stray Kids. На их диске есть динамичная Mountains, которая словно бы создана, чтобы открывать стадионные концерты из предстоящего мирового тура, лиричная twilight с джазовым звучанием, а заглавный трек Chk Chk Boom с его сочетанием латиноамериканского хип-хопа и электроники рискует засесть в голове как минимум на несколько часов.

Вместе с альбомом появился и клип на Chk Chk Boom. И начинается он с появления Хью Джекмана в образе Росомахи и Райана Рейнольдса в роли ведущего новостей, который позже окажется в костюме Дэдпула. Да, отсылка к предстоящему боевику Marvel «Дэдпул и Росомаха» не случайна: одна из новых песен Stray Kids — Slash (в альбоме она не представлена) — в списке композиций саундтрека к фильму. Но супергеройская тематика обыграна и в кадрах Chk Chk Boom. Группа устраивает хаос из взрывов шаров с краской в небе и безудержных танцев на центральных улицах Нью-Йорка, и в дело вмешивается Дэдпул. За сутки ролик набрал на YouTube больше 20 млн просмотров и возглавил тренды среди всех музыкальных видео.

Gorilla Zippo — Toxic Disco

Баста явно мыслит себя не только русским рэпером №1, но и отечественным Моби. По крайней мере, именно как вызов американскому артисту воспринимается свежий релиз проекта Gorilla Zippo, где Вакуленко заходит на территорию электроники. Основа пластинки — семь треков с чисто клубным звучанием и голосами различных гостевых вокалистов (причем все поют по-английски). Если не знать, что автор и продюсер данного материала — Баста и сделано это в нашей стране, ни за что не угадаешь. Что-то подобное звучит в модных ночных заведениях по всему земному шару — от Ибицы до той же Москвы. В меру фоновая, качественно сделанная, построенная на модных битах танцевальная музыка, отнюдь не претендующая на самобытность, хитовость. Ее задача — создавать атмосферу для отдыхающих. И с этим она вполне справляется.

Зато в качестве постскриптума здесь представлен кавер на нетленку группы «Альянс» — «На заре». Заметим, что Баста уже делал ремейк перестроечного хита: в 2019 году у него вышел клип, набравший к настоящему времени более 65 млн просмотров. Но теперь звучание композиции снова переработано — приближено как раз к эстетике Gorilla Zippo. Впрочем, голос Басты по-прежнему харизматичен. И на фоне довольно безликих (как в вокальном, так и в композиторском плане) предшествующих номеров «На заре», конечно, производит сильный эффект.

Владимир Спиваков и НФОР — Симфония №4 Густава Малера

Владимир Спиваков со своим Национальным филармоническим оркестром России неоднократно исполнял Симфонию №4 Малера. И хотя в репертуаре маэстро есть и другие опусы австрийского композитора, именно к Четвертой его сердце лежит, кажется, больше всего. Возможно, потому что это музыка, полная какой-то особой внутренней легкости (не путать с легкомысленностью или легковесностью) и философской умиротворенности — при всём трагизме многих ее страниц и концепции в целом. Всё это Спиваков чувствует и умеет передавать, как никто другой. Новой цифровой релиз, включающий концертную запись произведения, позволяет оценить интерпретацию народного артиста СССР, а заодно и уровень его коллектива.

Несмотря на массивность позднеромантической малеровской оркестровки, Спиваков с НФОР добивается максимальной прозрачности симфонической ткани. Каждое соло, будь то духовые или струнные, подается с особой выразительностью (особенно это касается третьей части). Ну а сопрано Анне Аглатовой в финале и вовсе не приходится форсировать звук: это райская безмятежность, где уже нет места земным страстям.

Плейлист «Известий»

Наш плейлист сегодня предельно эклектичный: синти-поп Стереополины передает эстафету «На заре» Басты, следом прозвучит необычный рок «Пикника» с клавесином и меланхоличный джаз-панк британца King Krule, ну а завершает подборку финал Четвертой симфонии Малера в исполнении Владимира Спивакова, НФОР и Анны Аглатовой.