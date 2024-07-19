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Поставили знак «давно»: новый диск «=1» Deep Purple сделан по-старому

В 23-м студийном альбоме ветераны хард-рока верны себе вопреки всему
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Фото: ТАСС/Zuma
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Свежий альбом Deep Purple — уже в продаже и на стримингах. В том числе на российских. Легендарная группа выпустила лонгплей с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, но обновления звучания не произошло, а вокальная форма Йена Гиллана вызывает всё больше вопросов. Впрочем, несмотря на это, ценители классического хард-рока не смогут пройти мимо записи кумиров. «Известия» оценили очередную работу темно-фиолетовых.

Гитарная рокировка

Ветераны рок-сцены не выпускали оригинального материала с 2020-го, когда появился их лонгплей Whoosh! Вышедшая спустя чуть больше года пластинка Turning to Crime была на редкость удачной, но целиком состояла из кавер-версий хитов 1940–1970-х. И вот Deep Purple снова возвращаются к сочинению музыки, причем с новым гитаристом. Для Саймона Макбрайда, заменившего Стива Морса, «=1» — студийный дебют в составе группы. И здесь можно долго искать отличия его игры от предшественника, но, строго говоря, стиль темно-фиолетовых уже настолько выкристаллизовался и законсервировался, что пространства для демонстрации индивидуальности у Макбрайда практически нет.

Куда сложнее дело обстоит с Йеном Гилланом. С одной стороны, с его узнаваемым голосом Deep Purple и ассоциируются сегодня. С другой же — объективные возрастные особенности (ему скоро стукнет 79) существенно ограничивают диапазон певца, а в тембре явно читаются старческие нотки. И стремление звучать брутально оказывается всё менее убедительным. Да, от Гиллана уже много лет никто не ждет исполнения композиций типа Child In Time, но в «=1» даже на более простых вещах отчетливо ощущается, с каким преодолением Йену это дается.

В Turning to Crime гиллановская «умудренность годами» была в каком-то смысле даже на руку: ретромузыка в исполнении ретроголоса — органичное совпадение. Но «=1» явно претендует на то, чтобы показать: есть еще порох в пороховницах. И тут начинаются проблемы. Кстати, из 12 треков на альбоме только две баллады (весьма симпатичные, но не особо запоминающиеся). Всё остальное — подвижные и напористые песни, которым, однако, отчаянно не хватает того подлинного драйва.

Рецепт из прошлого

Дело, наверное, не только в возрасте основных участников. Скажем, Rolling Stones (а там ребята не младше) недавно выпустили весьма драйвовый альбом, где не обошлось без экспериментов. Да и творческой форме Нила Янга со товарищи можно только позавидовать. Deep Purple же едут по накатанной колее — достаточно сказать, что с 2013 года у них не меняется продюсер (Боб Эзрин). Как следствие, остальное тоже будто остановилось во времени. Если взять песни с «=1», Whoosh!, Infinite и просто перемешать, лишь самые преданные фанаты смогут определить, что и откуда.

Свои плюсы, конечно, тут тоже есть. Слушать Deep Purple — это как ужинать в кафе, где вкус фирменного блюда не меняется десятилетиями и ты точно знаешь, что от него ожидать. Вроде и повара делают кушанье на автомате, без былой увлеченности, и продукты стали похуже, а всё равно — заряд ностальгии и приятная сытость обеспечены.

Рецепт блюда хорошо известен. Напористая ритм-секция Йена Пэйса и Дэнни Гловера, подкрепленная аккордами либо пассажами Hammond-органа Дона Эйри, развернутое гитарное соло в середине и ближе к концу трека в исполнении Стива Морса раньше и Саймона Макбрайда теперь, ну и голос Гиллана. Серьезных попыток разнообразить эту схему Deep Purple не предпринимают, разве что порой дают возможность блеснуть техникой не только Макбрайду, но и Эйри. Но утверждать, что последние демонстрируют какую-то особую виртуозность, не приходится. Понятно, что сравнение их с Ричи Блэкмором и Джоном Лордом, выполнявшими те же функции в золотом составе группы (он известен как Mark II), заведомо бесперспективное дело. Только возникает вопрос: может ли Deep Purple в принципе чем-то удивить сегодня — уровнем игры, жесткостью саунда, стилевыми поисками? Очевидно, нет.

Без санкций

Когда-то именно темно-фиолетовые стояли у истоков хард-рока. Причем являли собой самую чистую его ипостась — без примесей психоделики, кантри и так далее. Smoke On The Water, Highway Star, Strange Kind of Woman до сих пор считаются вершинами стиля, золотыми стандартами из Палаты мер и весов. Но в какой-то момент (собственно, после ухода Блэкмора и Лорда) эволюция саунда остановилась и Deep Purple занялись бесконечными самоповторами. А поскольку появились группы, игравшие жестче, виртуознее, смелее, интереснее, DP окончательно потеряли статус законодателей мод. Стали, скорее, хранителями традиций.

Что не отменяло их крутости на живых шоу. Пожалуй, в сердцах нашей публики DP занимали и занимают особое место. Музыканты отвечали русским поклонникам взаимностью. Ансамбль приезжал к нам бессчетное количество раз и выступал не только в обеих столицах, но и в регионах. Даже сейчас DP не хотят прерывать отношений с Россией — по крайней мере, новый альбом и все синглы к нему выходят на отечественных стримингах, а клипы доступны на YouTube без каких-либо ухищрений (спасибо независимому лейблу earMUSIC/Edel AG).

И есть в этом что-то успокаивающее. Мир стремительно меняется, тренды наступают друг другу на пятки, но мы знаем, что пройдет еще пара лет, и Deep Purple выпустят очередную порцию песен, где всё будет по-прежнему.

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