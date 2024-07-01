Квантовый качок: Таркан тратит деньги, Бернард Батлер берет гитару

В первый месяц лета, на фоне перемежающейся ливнями жары, необходимо поддерживать баланс и отношении музыки. Новинки июня вполне способствуют гармоничному развитию личности — тут и негромкий фолк-рок, и экстатические восточные танцы, и психоделический амбиент, и авангардный металл. «Известия» напоминают о самых интересных музыкальных альбомах июня, которые вы могли забыть послушать.

Tarkan

Kuantum 51

Кажется, совсем недавно из каждого тостера доносились томно-ритмичная восточная экзотика про «шикадам» — как в оригинальном, так и в нашем местном исполнении. Однако ж на самом деле с той благословенной поры минуло уж четверть века — и, что неудивительно, турецкого певца Таркана, исполнявшего один из суперхитов 90-х, успели несколько подзабыть. Разумеется, не в его родном отечестве, где «принц поп-музыки», как его именовали на заре карьеры, уже логичным образом дорос до «короля».

Слушайте Kuantum 51 — Tarkan на Яндекс Музыке

Турецкая печать почтительно подчеркивает, что на запись своего 11-го альбома Таркан потратил 20 млн лир (более $600 тыс.), снял видеоклипы ко всем двенадцати песням с пластинки (в былые времена подобным промышлял разве что Майкл Джексон) и вообще показал себя настоящим королем турецкой поп-музыки. С уже упомянутым покойным американским поп-королем, кстати, Таркана роднит и контракт с брендом газировки (впрочем, не транснациональным, как у Джексона, а местным — но тоже на несколько миллионов долларов). В остальном же, по сути, ничего не изменилось — все тот же поп-ориентализм, впрочем, действительно высочайшего класса по уровню реализации.

Bernard Butler

Good Grief

Когда музыкант, которого не без оснований подозревают в гениальности и включают во все возможные рейтинги лучших и важных, выпускает новый альбом — это событие. Когда музыкант делает это раз в четверть века — это событие вдвойне. Именно таким событием и стал третий сольный альбом Бернарда Батлера, некогда участника оригинального состава брит-поперов Suede, половинки самого, пожалуй, недооцененного проекта 90-х McAlmont & Butler и, по оценке британских критиков, одного из самых оригинальных и влиятельных гитаристов своего поколения.

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Почему 54-летний Батлер решил заняться сольным альбомом спустя 25 лет работы практически сессионным музыкантом — он успел отыграть на альбомах, кажется, всех на свете, от цветущих Нерины Пэллот и Pet Shop Boys до уже покойных Берта Дженша и Роя Орбисона — непонятно, наверно, никому, включая его самого. Впрочем, не исключено, что толчком к сочинению и записи этих девяти негромких фолк-роковых песен стала работа над альбомом ирландской актрисы и певицы Джесси Бакли два года назад, очень схожим и по музыке, и по настроению. Как бы то ни было, перед нами творение зрелого автора и серьезного человека, на зависть многим.

Alcest

Les Chants de l’Aurore

Субстили современной «металлической» сцены нередко являют собой совершенно франкенштейновские гибриды — впрочем, в отличие от обреченного на гибель творения злополучного доктора, вполне жизнеспособные. Например, французский дуэт Alcest с начала века исследует изобретенный ими самими «блэкгейз» — то бишь мрачный и шумный микс блэк-метала и шугейза, появившейся в конце 80-х и умеренно популярной по сей день разновидности инди-рока, основанной на «стене звука» искаженных дюжиной педалей электрогитар.

Слушайте Les Chants de l'Aurore — Alcest на Яндекс Музыке

В версии Стефана По и Жана Дефландра акцент явно сделан на «гейз» — то бишь от металла здесь, пожалуй, остался лишь периодически возникающий в песнях бластбит, да явно унаследованные от «праотцов» уменьшенные интервалы. В целом даже предыдущие шесть лонгплеев Alcest явно оставлены «на дальней полке» — Les Chants de l’Aurore звучит так, как могли бы звучать The Cure, приди Роберту Смиту в голову заняться «производством металла».

Goat Girl

Below the Waste

На своем третьем альбоме девичий квартет из Лондона, похоже, наконец определился с приоритетами. Если дебютный диск «Козлихи» (ну или «Козочки» — для слабых духом) был заполнен угловатым хулиганским постпанком, а второй внезапно скатился едва ли не в синти-поп, то теперь лихая четверка уроженок опасных районов британской столицы, кажется, нашли необходимый стилистический баланс. Да и вообще они явно повзрослели — на что намекает и отказ от дурацких псевдонимов, под которыми они работали прежде.

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Мусорная эстетика в текстах, впрочем, сохранилась — но, опять же, в куда менее откровенной форме. А вот в музыкальном отношении нам явлен и высокий уровень сочинительского мастерства, и не менее оригинальные продюсерские находки (сопродюсером и звукоинженером выступил Джон «Спад» Мерфи, известной своей работой с авангардными рокерами Black Midi). Металлическое клацание синтезатора внезапно сменяется звуками оркестра, рваная пост-панковская гитара вдруг прерывается неуверенной мелодией на кларнете, а вокал срывается с крика на полушепот. Странная, но привлекательная пластинка, вполне заслуживающая внимания.

Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm

Sushi. Roti. Reibekuchen

В один прекрасный вечер 1998 года, а именно 27 августа, в знаменитом Бундескунстхалле на «Музейной миле» в Бонне собрались три композитора и музыканта трех поколений, равно знаменитые в области экспериментальной музыки: Хольгер Шукай, Брайан Ино и Ян Петер Швальм. Три легенды (хорошо, 28-летний на тот момент Швальм легендой тогда еще не был, но активно двигался в сторону этого статуса) затеяли шаманское действо с кулинарным уклоном под название «Суши. Роти. Картофельные оладьи». Перформанс, что называется, вошел в анналы и энциклопедии, но вот слышали его слишком немногие.

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