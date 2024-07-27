Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже неуважением к христианам

Американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на Тайную вечерю, которая открывала Олимпийские игры в Париже. Об этом он 27 июля написал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Это было проявлением вопиющего неуважения к христианам», — написал Маск.

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. В ходе мероприятия была исполнена пародия на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.

Также на церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Открытие Игр вызвало критику на Западе. Так, греческий портал pronews.gr назвал пародию на Тайную вечерю крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством. Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одного из лидеров французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, назвала выступление отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.