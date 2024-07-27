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Эксперт посоветовал отравившимся курицей гриль в Петербурге требовать компенсацию

Эксперт Егармин: отравившиеся курицей в Петербурге могут получить компенсации
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Отравившиеся курицей гриль из супермаркета Eurospar в Санкт-Петербурге могут потребовать компенсацию от производителя и продавца продукции. Об этом 27 июля сообщил «Известиям» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

«Что делать людям? <...> Им надо подать со своей стороны жалобы, написать претензионное письмо производителю и продавцу, потому что они вместе отвечают», — объяснил эксперт.

По его оценке, компании могут напрямую компенсировать пострадавшим расходы на лечение и моральный вред. Если этого не произойдет, потребуется обратиться в суд, который в таких случаях обычно встает на сторону потребителя, добавил Егармин.

Эксперт указал на то, что ситуации с подобными отравлениями могут возникать как из-за нарушения санитарных требований в местах изготовления или реализации мяса, так и на этапе доставки.

Результаты проверки позволят установить зараженную партию или ее часть, а также этап технологического цикла, на котором это произошло, отметил представитель союза.

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Ранее в этот день продавец супермаркета Eurospar в Мытищах сообщил, что всю потенциально опасную продукцию убрали с прилавков магазина еще накануне и заменили ее на свежую. При этом на кадрах с места, которые есть в распоряжении «Известий», можно увидеть, что в продаже есть мясная продукция различных категорий.

До этого, 25 июля, управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что у семи человек, которые покупали курицу гриль в одном из супермаркетов Eurospar, выявили сальмонеллез. В магазине обнаружили грубые нарушения, цех по изготовлению кулинарной продукции временно закрыли. Ведомство также выразило готовность выступить в суде в защиту пострадавших или оказать содействие гражданам в составлении досудебной претензии.

В самой торговой сети назвали случай с отравлением единичным. В ее Telegram-канале утверждается, что это произошло лишь в одном магазине, а курица гриль была везде снята с производства и отправлена на лабораторные исследования.

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