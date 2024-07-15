Чистые поруки: после вспышки ботулизма штрафы для бизнеса могут увеличить

После трагедии со вспышкой ботулизма штрафы для бизнеса за неуведомление о начале работы могут увеличить почти в два раза , выяснили «Известия». Такие поправки в КоАП подготовил Роспотребнадзор — 15 июля их одобрил кабмин. Санкции предлагают увеличить: для должностных лиц — до 7–12 тыс. рублей, для организаций — до 24–48 тыс. рублей . Как указывают авторы законопроекта, нынешний размер штрафов не стимулирует к ответственному ведению бизнеса. Опрошенные «Известиями» эксперты с ведомством согласны: изменения необходимы для пресечения правонарушений со стороны предпринимателей.

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Увеличить штрафы за неуведомление о начале предпринимательской деятельности предлагает Роспотребнадзор. 15 июля такие поправки в КоАП одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали источники «Известий» в кабмине. Увеличится и срок давности подобных правонарушений: с трех месяцев до полугода.

Уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности — это документ, при помощи которого бизнесмен сообщает о начале осуществления отдельных видов работ и их соответствии обязательным требованиям, напомнили «Известиям» в Ассоциации юристов России.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, особенно актуальны правки в свете крупнейшей за 25 лет вспышки ботулизма в России. Пострадали 417 человек в 11 регионах, двое пациентов — в Костромской и Нижегородской областях — умерли.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Хозяйствующие субъекты, нарушения на объектах которых послужили причиной заболевания — отравления, не сообщали о начале своей предпринимательской деятельности, — заявили в ведомстве.

Единственное обязательство предпринимателя — уведомить , подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 11 июля на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

— Уведомление содержит фразы, что он открывается и его предприятие соответствует санитарным требованиям. Он сам об этом заявляет. Но даже этого предприниматель, как мы уже увидели, позволяет себе не делать , — сказала она.

В АЮР напомнили, что административная ответственность за неуведомление предусмотрена статьей 19.7.5-1 КоАП РФ.

— Необходимость изменения правового регулирования обусловлена анализом правоприменительной практики, — добавили ассоциации юристов. — Сейчас у уполномоченных органов отсутствует эффективный инструментарий, позволяющий реализовать возложенные на них полномочия по приему и учету уведомлений.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Зачастую надзорный орган узнает о деятельности контролируемого лица уже после совершения противоправных деяний , отметили в пресс-службе ассоциации.

— Чтобы повысить эффективность надзора, предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с трех до шести месяцев , — пояснили в АЮР. — Сейчас минимальный срок давности не позволяет привлечь лиц, совершивших административное правонарушение. Кроме того, штрафные санкции не менялись с 2010 года и их незначительный размер не стимулирует участников правоотношений к ответственному поведению.

Теперь, согласно законопроекту (есть у «Известий»), в место штрафов в 3–5 тыс. рублей для должностных лиц за нарушение статьи предлагается ввести штраф в 7–12 тыс. рублей, а для организаций — 24–48 тыс. рублей. До этого санкция составляла 10–20 тыс. рублей.

За повторное правонарушение будет грозить штраф в 15–25 тыс. рублей для должностных лиц и 40–60 тыс. — для юрлиц.

Дела закрыты

Сейчас обязанность устанавливать факты неуведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности лежит на Роспотребнадзоре.

« Речь в первую очередь идет о пресечении недобросовестных действий, связанных с началом осуществления деятельности и профилактики указанных нарушени й, — говорится в пояснительной записке. — Данная инициатива направлена на создание сбалансированных условий для начала осуществления предпринимательской деятельности».

Согласно судебной статистике, по статье 19.7.5-1 КоАП, которую приводят авторы в пояснительной записке, в 2018 году было рассмотрено 837 материалов, из них из-за истечения срока давности прекращено 216 (26%). Средняя сумма штрафов составила 4 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2019 году рассмотренных материалов было уже 870, из них прекращено 243 (28%), в 2020 году — 562 (прекращено всего 66, или 12%). А в 2021 году — из 331 рассмотренных дела 103 были закрыты (31%). Средняя сумма штрафов уменьшилась до 3 тыс. рублей.

«В 2022 году — рассмотрено материалов 134, из них прекращено 33, в 2023 году —158, закрыты 32, — говорится в пояснительной записке. — В среднем доля привлеченных к административной ответственности по статье 19.7.5-1 КоАП составила 60%».

Спорный вопрос

Проект поправок, предложенный Роспотребнадзором, стал ответом на тенденции в сфере контроля за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , полагает адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Траст энд Ло» Майя Шевцова. По ее словам, основная цель изменений — повысить уровень правовой ответственности и усилить эффективность надзорной деятельности.

— Увеличение срока давности с трех месяцев до полугода дает надзорным органам больше времени, чтобы выявлять нарушения , — сказала она «Известиям». — Это особенно актуально, учитывая, что зачастую нарушения обнаруживаются не сразу. С другой стороны, увеличение срока может представлять определенные вызовы для предпринимателей, которым теперь необходимо будет хранить документацию и записи более длительный срок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Существенное увеличение штрафов, по ее мнению, станет мерой, которая скорректирует поведение предпринимателей, заставляя их серьезнее относиться к своим обязанностям по информированию соответствующих органов.

— Крайне важно, чтобы размер штрафов был соразмерен и не приводил к дополнительному финансовому давлению на начинающие и малые предприятия, особенно в нынешней экономической ситуации , — добавила Майя Шевцова. — Введение ответственности за повторные нарушения также станет средством борьбы с систематическими правонарушителями.

Предложенные поправки, как указала эксперт, могут сыграть значительную роль в обеспечении более строгого контроля и соблюдения законодательства со стороны предпринимателей. Однако важно, чтобы процесс внедрения изменений шел в комплексе с улучшением информационной поддержки и консультационных служб для предпринимателей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев, наоборот, назвал поправки избыточными. По его словам, фискальная система сейчас одна из самых эффективных и в части уплаты налогов, и в части контроля деятельности в целом.

Медицинский юрист Алексей Горяинов считает, что в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ и порой неподъемных ставок кредитования банками бизнеса регуляторы должны не ужесточать, а ослаблять барьеры и административную ответственность для людей, готовых идти на риски предпринимательской деятельности.

— Не стоит создавать барьеры и ненужные страхи для предпринимателей, — отметил он.

Причины и следствие

Причиной массового заражения ботулизмом в июне 2024 года стала фасоль производства ООО «Савон-К» . В своих блюдах ее использовал, в частности, сервис доставки готовой еды «Кухня на районе».

Роспотребнадзор установил, что в Россию фасоль поставлялась из-за рубежа, затем на «Савон-К» ее отваривали и упаковывали в вакуумную тару. Предприятия работали в промзоне рядом с действующими свалками отходов. Более того, предприятие не подавало уведомления о начале своей деятельности в установленном законом порядке.

После этого происшествия работа «Кухни на районе» была остановлена, руководство этой компании и «Савон-К» сейчас находится под следствием.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На фоне вспышки ботулизма и сообщений о массовых отравлениях готовой едой в других регионах «Известия» решили провести собственное исследование — проверить блюда крупнейших игроков рынка готовой еды. На экспертизу в лабораторию Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры редакция направила 16 блюд от «Самоката», «Яндекс Лавки», «Перекрестка», «ВкусВилла», TanukiFamily, «Шоколадницы», Grow Food и Level Kitchen.

В 62,5% закупленных «Известиями» блюд лаборатория обнаружила превышение содержания кишечной палочки, а также объемов микроорганизмов, среди которых могут быть патогенные.

Нарушений не нашли только в образцах от «Самоката» и «Перекрестка».

«Известия» попросили Роспотребнадзор обратить внимание на проведенное редакцией исследование и прокомментировать его результаты. Ведомство намерено обратиться в прокуратуру по итогам исследований готовой еды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

15 июля Роспотребнадзор запросил у редакции все имеющиеся документы с результатами проверки готовой еды, заказанной в сервисах доставки Москвы. Ведомство интересуют итоги лабораторных исследований, данные о месте продажи, наименование продавца небезопасной продукции, информация о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью.

«Эти материалы необходимы и обязательны для обращения в органы прокуратуры с целью согласования внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий» в отношении компаний, которые допустили продажу пищевой продукции с нарушениями, отметили в Роспотребнадзоре. Без этих сведений регулятор не сможет проверить компании.