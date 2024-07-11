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- Тот еще контроль: Минэк предлагает навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Тот еще контроль: Минэк предлагает навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Плановые проверки бизнеса могут так и не вернуться даже после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года, выяснили «Известия». Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия. Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства. Министерство уже прорабатывает поправки в законодательство. Инициатива может отрицательно сказаться на безопасности товаров и услуг, считают общественники. О том, какие доводы приводят противники меры, — в материале «Известий».
Кто и как проверяет бизнес
Плановые проверки бизнеса могут заменить на профилактические визиты регуляторов уже в начале 2025 года, когда в РФ снимут мораторий на контрольные мероприятия. Исключение сделают лишь для тех предприятий, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, — АЭС, ГЭС, химических заводов, а также пищевых производств мяса, рыбы, молока и др. Эти объекты по-прежнему будут находиться под постоянным надзором.
Минэкономразвития уже разрабатывает изменение в действующее законодательство, согласно поручениям президента. Об этом сказано в документах ведомства, которые направлены в адрес организации по защите прав потребителей «Щит». Ранее общественники направили свое обращение в ведомство о привлечении организаций к административной ответственности за нарушения.
Как напомнили «Известиям» в Минэкономразвития, объекты, которые не относятся к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска, в плановом порядке сейчас не проверяют: по поручению президента мораторий на этот тип надзора ввели в 2022 году, он будет действовать до конца 2024-го.
— Для таких организаций предусмотрена возможность внеплановых проверок — в исключительных случаях, предусмотренных мораторием. Например, это угроза жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также если срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований, — рассказали в министерстве.
Пока такие индикаторы — своеобразные «маячки» опасности — установлены для товаров с цифровой маркировкой. Например, регулятор может начать проверку, если табачная компания запустила продажи продукции с идентификационным знаком, но не отчиталась об источнике сырья. В этом году Минэкономразвития намерено увеличить количество индикаторов до 500, подчеркнули в ведомстве.
В министерстве также добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Под них, например, подпали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы.
Основное отличие профилактического визита от проверки состоит в том, что первый не предусматривает штрафов, поэтому средства идут на организацию работы учреждения, добавили в министерстве. В прошлом году количество профмероприятий выросло: контролеры провели более 1 млн таких визитов, что в 3,2 раза больше числа проверок за этот период, отметили в Минэкономразвития. В принципе, смещение акцента с проверок на профилактические визиты и развитие рискориентированного подхода — цели реформы контрольно-надзорной деятельности.
Развитие механизма профилактических визитов не отменяет оперативной реакции контролеров на информацию о нарушениях, на предписания прокуратуры, а также возможности внеплановых проверок при «срабатывании» индикаторов риска нарушения обязательных требований, отметили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует работу над реформой.
Редакция также направила запросы в Минпромторг, Россельхознадзор, Минтранс и МЧС.
В Роспотребнадзор соответствующие бумаги Минэкономразвития не поступали, сказали в службе.
Рискориентированный подход
Бизнес уверен, что Минэкономразвития действует в рамках рискориентированного подхода к проверкам, а он уже дает свои результаты, отметила «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева. Так, число проверок сократилось с 1,5 млн в 2019 году до 353,9 тыс. в 2023-м — предпринимателям действительно стало «легче дышать». Плюс растет число профилактических визитов, когда компаниям помогают предотвратить нарушение, а не штрафуют за него, добавила она.
— Именно профилактические визиты обеспечивают максимальную корректировку деятельности, причем без нанесения ущерба предпринимателю из-за блокировки его работы, создают условия, максимально благоприятствующие ведению дел, — добавила эксперт.
В нынешних условиях такой подход государства и регуляторов совершенно оправдан: на предпринимателей возложены задачи по развитию экономики, импортозамещению, обеспечению доступности товаров и многое другое. Если государство минимизирует давление, то это будет способствовать развитию. Профилактические визиты помогут обнаружить риски, исправить их и не причинить вреда своей деятельностью, резюмировала Екатерина Авдеева.
На протяжении последних лет государство реализует административную реформу, которая состоит в переходе на «умное» регулирование, отметили в Союзмолоке. Цель — создать модель, которая вместо сплошных проверок сфокусирует работу контрольно-надзорных органов на тех предприятиях, деятельность которых имеет признаки нарушений, то есть индикаторы риска, добавили там.
Вряд ли такие изменения серьезным образом изменят положение дел для производителей пищевой продукции, полагает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.
Согласно данным Роспотребнадзора, мясные, рыбные и молочные продукты относятся к категории чрезвычайно высокого риска, пресервы и детское питание — к категории высокого риска.
«Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний розничной трговли (АКОРТ).
Как замена проверок скажется на потребителях
Общественники из «Щита» отметили, что к инициативе Минэкономразвития относятся «с большим опасением».
— Третий год подряд наша организация наблюдает рост различных нарушений прав потребителей по итогам общественного контроля, который мы и проводим, — уточнили они «Известиям».
Если контроль окончательно отменят для объектов, которые не относятся к высокой или чрезвычайно высокой категории риска, из-под государственного надзора выведут значительную часть предприятий, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Например, из-под автотранспортного — 99% пассажиро- и грузоперевозчиков, из-под ветеринарного — 78% сельхозпроизводителей, из-под санитарно-эпидемиологического — 75% магазинов и кафе и так далее, полагает он.
— Несомненно, столь масштабное изменение негативно скажется на безопасности товаров и услуг. При таких обстоятельствах массовые отравления и другие инциденты неизбежны, это уже происходит в условиях временного моратория на проверки, — считает эксперт. — Предлагаемый Минэкономразвития механизм поспособствует тому, что контроль окончательно превратится в профанацию — когда нарушение обнаруживают, но санкции не применяют: компаниям выдают ни к чему не обязывающие предостережения.
Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ сказал «Известиям», что «мы уникальны в своем отказе от государственного надзора, ни в одной известной мне стране мира нет такого подхода — например, в Евросоюзе инспектор вправе войти с проверкой на любое предприятие, если для этого появились основания».
— На потребительском рынке такой отказ влечет не только неприемлемый вред здоровью и имуществу потребителей, но и ущемление интересов законопослушных предпринимателей со стороны недобросовестных конкурентов, — отметил он. — Мы считаем, что госнадзор должен быть безусловным и тотальным хотя бы в двух сферах: пищевой и строительной. Продукция этих отраслей связана с серьезными рисками, которые люди не могут сами оценить и избежать, это обязанность государства.
Отсутствие наказаний за несоблюдение обязательных требований, установленных законодательством, содержит определенные риски для потребителей, согласна и глава департамента по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Роскачества Елена Карпенко. По ее словам, некачественная продукция и небезопасные услуги — это потенциальные риски причинения вреда жизни и здоровью. Она напомнила, что Роскачество — единственный мониторинговый орган во время моратория, организация способствует очищению рынка.