Тот еще контроль: Минэк предлагает навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса

Плановые проверки бизнеса могут так и не вернуться даже после отмены моратория на надзор с 1 января 2025 года , выяснили «Известия». Минэкономразвития предлагает в перспективе ограничиться лишь профилактическими визитами на предприятия . Это не коснется организаций, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, — например, АЭС, ГЭС, химических заводов и других, сказано в документах ведомства . Министерство уже прорабатывает поправки в законодательство. Инициатива может отрицательно сказаться на безопасности товаров и услуг, считают общественники . О том, какие доводы приводят противники меры, — в материале «Известий».

Кто и как проверяет бизнес

Плановые проверки бизнеса могут заменить на профилактические визиты регуляторов уже в начале 2025 года, когда в РФ снимут мораторий на контрольные мероприятия . Исключение сделают лишь для тех предприятий, которые относят к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда, — АЭС, ГЭС, химических заводов, а также пищевых производств мяса, рыбы, молока и др. Эти объекты по-прежнему будут находиться под постоянным надзором.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Минэкономразвития уже разрабатывает изменение в действующее законодательство , согласно поручениям президента. Об этом сказано в документах ведомства, которые направлены в адрес организации по защите прав потребителей «Щит». Ранее общественники направили свое обращение в ведомство о привлечении организаций к административной ответственности за нарушения.

Как напомнили «Известиям» в Минэкономразвития, объекты, которые не относятся к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска, в плановом порядке сейчас не проверяют : по поручению президента мораторий на этот тип надзора ввели в 2022 году, он будет действовать до конца 2024-го.

— Для таких организаций предусмотрена возможность внеплановых проверок — в исключительных случаях , предусмотренных мораторием. Например, это угроза жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также если срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований , — рассказали в министерстве.

Пока такие индикаторы — своеобразные «маячки» опасности — установлены для товаров с цифровой маркировкой. Например, регулятор может начать проверку, если табачная компания запустила продажи продукции с идентификационным знаком, но не отчиталась об источнике сырья. В этом году Минэкономразвития намерено увеличить количество индикаторов до 500 , подчеркнули в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В министерстве также добавили, что для части организаций правительство уже ввело обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок . Под них, например, подпали социально значимые учреждения: поликлиники, больницы, детские дома и дома-интернаты, частные и бюджетные детские сады, школы, вузы .

Основное отличие профилактического визита от проверки состоит в том, что первый не предусматривает штрафов, поэтому средства идут на организацию работы учреждения , добавили в министерстве. В прошлом году количество профмероприятий выросло: контролеры провели более 1 млн таких визитов, что в 3,2 раза больше числа проверок за этот период , отметили в Минэкономразвития. В принципе, смещение акцента с проверок на профилактические визиты и развитие рискориентированного подхода — цели реформы контрольно-надзорной деятельности.



Развитие механизма профилактических визитов не отменяет оперативной реакции контролеров на информацию о нарушениях, на предписания прокуратуры, а также возможности внеплановых проверок при «срабатывании» индикаторов риска нарушения обязательных требований, отметили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует работу над реформой.

Редакция также направила запросы в Минпромторг, Россельхознадзор, Минтранс и МЧС.

В Роспотребнадзор соответствующие бумаги Минэкономразвития не поступали, сказали в службе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Рискориентированный подход

Бизнес уверен, что Минэкономразвития действует в рамках рискориентированного подхода к проверкам, а он уже дает свои результаты , отметила «Известиям» член генерального совета «Деловой России» Екатерина Авдеева. Так, число проверок сократилось с 1,5 млн в 2019 году до 353,9 тыс. в 2023-м — предпринимателям действительно стало «легче дышать». Плюс растет число профилактических визитов, когда компаниям помогают предотвратить нарушение, а не штрафуют за него , добавила она.

— Именно профилактические визиты обеспечивают максимальную корректировку деятельности, причем без нанесения ущерба предпринимателю из-за блокировки его работы, создают условия, максимально благоприятствующие ведению дел, — добавила эксперт.

В нынешних условиях такой подход государства и регуляторов совершенно оправдан: на предпринимателей возложены задачи по развитию экономики, импортозамещению, обеспечению доступности товаров и многое другое . Если государство минимизирует давление, то это будет способствовать развитию. Профилактические визиты помогут обнаружить риски, исправить их и не причинить вреда своей деятельностью, резюмировала Екатерина Авдеева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

На протяжении последних лет государство реализует административную реформу, которая состоит в переходе на «умное» регулирование , отметили в Союзмолоке. Цель — создать модель, которая вместо сплошных проверок сфокусирует работу контрольно-надзорных органов на тех предприятиях, деятельность которых имеет признаки нарушений, то есть индикаторы риска, добавили там.

Вряд ли такие изменения серьезным образом изменят положение дел для производителей пищевой продукции , полагает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Согласно данным Роспотребнадзора, мясные, рыбные и молочные продукты относятся к категории чрезвычайно высокого риска, пресервы и детское питание — к категории высокого риска .

«Известия» направили запрос в Ассоциацию компаний розничной трговли (АКОРТ).

Как замена проверок скажется на потребителях

Общественники из «Щита» отметили, что к инициативе Минэкономразвития относятся «с большим опасением».

— Третий год подряд наша организация наблюдает рост различных нарушений прав потребителей по итогам общественного контроля, который мы и проводим , — уточнили они «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если контроль окончательно отменят для объектов, которые не относятся к высокой или чрезвычайно высокой категории риска, из-под государственного надзора выведут значительную часть предприятий , сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Например, из-под автотранспортного — 99% пассажиро- и грузоперевозчиков, из-под ветеринарного — 78% сельхозпроизводителей, из-под санитарно-эпидемиологического — 75% магазинов и кафе и так далее, полагает он.

— Несомненно, столь масштабное изменение негативно скажется на безопасности товаров и услуг. При таких обстоятельствах массовые отравления и другие инциденты неизбежны, это уже происходит в условиях временного моратория на проверки , — считает эксперт. — Предлагаемый Минэкономразвития механизм поспособствует тому, что контроль окончательно превратится в профанацию — когда нарушение обнаруживают, но санкции не применяют: компаниям выдают ни к чему не обязывающие предостережения.

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ сказал «Известиям», что «мы уникальны в своем отказе от государственного надзора, ни в одной известной мне стране мира нет такого подхода — например, в Евросоюзе инспектор вправе войти с проверкой на любое предприятие, если для этого появились основания».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— На потребительском рынке такой отказ влечет не только неприемлемый вред здоровью и имуществу потребителей, но и ущемление интересов законопослушных предпринимателей со стороны недобросовестных конкурентов , — отметил он. — Мы считаем, что госнадзор должен быть безусловным и тотальным хотя бы в двух сферах: пищевой и строительной. Продукция этих отраслей связана с серьезными рисками, которые люди не могут сами оценить и избежать, это обязанность государства.